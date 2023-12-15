Arapgir’de çalışmalar sürüyor

Malatya’nın Arapgir İlçesinde bulunan Yeni Mahalle Divriği Caddesi üzerindeki orta refüj ve kavşaklarda ot biçme ve peyzaj çalışmaları yapılıyor. İlçe genelinde kapsamlı çalışma başlattıklarını bildiren Arapgir Belediyesi ekipleri bir yandan da rutin çalışmalarını sürdürüyor.

Program dahilinde çalışmalarına devam eden temizlik çalışmalarının ardından ilçenin daha güzel bir görünüme kavuşması için orta refüj ve kavşaklarda temizlik, çiçek budama ve lavanta dikimi yapıldığı bilgisi verildi. Rutin çalışmalar ve temizlik işlemleri ise devam edecek.

Kaynak: BÜLTEN