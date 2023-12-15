Lise öğrencileri ile aşure etkinliği yapıldı

Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşen aşure etkinliği Kuran-ı Kerim Tilaveti ve ilahi dinletisiyle başladı. Etkinlik sırasında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak konuşma yaptılar.

“ÖĞRENCİLERİMİZE ÇOK GÜVENİYORUZ VE ONLARA KAPILARIMIZ HER ZAMAN AÇIKTIR”

Etkinlikte konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bizleri çok güzel bir ortamda misafir eden okul müdürümüz başta olmak üzere öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Okulumuzun adının Selahaddin Eyyubi olması ayrı bir öneme ve değere sahiptir. Selahaddin Eyyubi tüm dinlerin buluşma noktası olan Kudüs’ün fatihidir ve tarihimizde çok müstesna bir yere sahiptir. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm okullarımız gibi buranında en iyi şekilde eğitim hizmetlerinde bulunması için tüm desteği veriyoruz. Teknik alt yapısının yanı sıra öğretmen kadrosuyla kaliteli bir ortama sahip okulumuzun imkânlarından öğrencilerimizin en iyi şekilde istifade etmesini istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle ve öğrencilerimizle sık sık bir araya geliyoruz, öğrencilerimizden umudumuz yüksek. Geleceğimizi inşa edecek olan öğrencilerimizin derslerine odaklanmalarını, gelecek hayatlarına en iyi şekilde yön verebilmek için bu dönemlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Beş yıldır Yeşilyurt Belediye Başkanlığı gibi her açıdan değerli bir görevi ifa ediyorum bu arada eğitim hayatımı sürdürmekteyim, yüksek lisans yaptım doktora için gerekli çalışmaları yapıyorum, eğitime asla ara vermedim çünkü eğitim hayat boyu devam etmektedir. Öğrencilerimizden isteğimiz devletimizin sunduğu bu imkânlardan en güzel şekilde yararlanmaları ve ilçemizdeki kültür, sanat ve gençlik merkezlerindeki faaliyetlere katılmalarıdır. Öğrencilerimize çok güveniyoruz ve onlara kapılarımız her zaman açıktır.” diye konuştu.

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak ise, öğrencilerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Öğrencilerden çok çalışmalarını ve kendilerini geliştirmelerini isteyen Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak, “ Öğrencilerimizi görünce okul yıllarım aklıma geldi, üniversitedeyken bir hocamız dersimize ilçe kaymakamı ile belediye başkanını davet etmişti. O gün aslında Kaymakamlık mesleği kafamda az çok şekillenmişti. Kaymakamlığın ne kadar kıymetli olduğunu çalışarak gördüm. İmam Hatip mezunu değilim ama gerçekten sizin yerinizde olmayı, o eğitimi de tamamlamayı çok isterdim. Hayatınızı bu değerler üzerine inşa ettiğiniz zaman çok kıymetli bir birey haline gelebilirsiniz. Biraz gayretle, çabayla ve derslerinize daha fazla odaklandığınız zaman elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur, sadece inanıp bu yolda ilerlemeniz yeterli olacaktır. Sizin gibi kıymetli, başarılı ve değerli öğrencilerimize devletimizin ve milletimizin çok fazla ihtiyacı vardır. Öncelikle bunu çok iyi bilmeniz ve bu yolda ilerlemeniz gerekecek. Sizinle beraber aynı sofrada olmak, sohbet etmek, fikir alış verişi yapmaktan çok büyük memnuniyet duydum. Derslerinizde başarılar diliyorum” dedi.

Sohbet havasında geçen etkinlikte söz alan öğrenciler talep ve isteklerini Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile paylaştılar. Etkinliğin sonunda ise öğrencilere TYT ve AYT kitap seti dağıtıldı.

Kaynak: BÜLTEN