Canlarını hiçe saydılar, enkazın içine daldılar

Malatya’nın da aralarından bulunduğu 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ikiz depremlerin izleri hala sürüyor. Ağır hasarlı binaların yıkımının depremin üzerinden geçen 10. ayda da devam etmesi vatandaşları hüzünlendiriyor.
Yıkımlar sürerken bazı vatandaşlar ise geçim uğruna enkazların arasına girerek demir toplamaya çalışıyor. Özellikle şehrin birçok noktasında yıkımlar devam ederken yıkımı yapan firma işini bitirir bitirmez bu sefer demirciler işbaşı yapıyor.
“MÜSAMAHA GÖSTERMESİNLER”
Bu alanlarda özellikle çocukların demir toplaması duyarlı birçok vatandaş tarafından tepki topluyor. Çocukların demir toplamasının çok yanlış olduğunu kaydeden Nurdan Yılmaz isimli vatandaş,
“Depremden sonra yıkılan binaların arasında birçok insanla beraber çocuklarda demir topluyor. Ailelerine yardım etmek istiyorlar ama bu çok tehlike arz ediyor. Çocuklar bazı şeylerin farkında değil, yanlışlıkla kendilerini yaralayabilirler, yetkililerden talebimiz bu gibi durumlara müsamaha göstermesinler”
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.