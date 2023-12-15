Malatyalılar BUSABAH Medya’ya konuştu İşte Malatyalıların beklentileri

6 Şubat tarihli depremlerden büyük bir yara alan Malatya’da depremin üzerinden geçen 10. ayda da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar ise çalışmaların hızlanmasını ve bir an önce eski günlerine dönmeyi umut ediyorlar.

Depremden sonra Malatya’nın yerle bir olduğunu kaydeden Hüseyin Çakmak isimli vatandaş, depremin ardından Malatya diye bir yerin kalmadığını ve çarşı merkez yerle bir olduğunu belirtti.

“YIKIMLARIN BİR AN ÖNCE SONA ERMESİ”

Çakmak,

“Vatandaş büyük sıkıntı çekti hala da çekmeye devam ediyor. Benim yeni seçilecek belediye başkanından talebim ister ilçe belediye başkanı ister büyükşehir olsun tek talebim bu yıkımların bir an önce sona ermesi ve Malatya’nın eski güzel günlerine dönmesi benim tek talebim budur”

şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMALARIN HIZLANMASI LAZIM”

Kaan Demirel isimli vatandaş ise,

“Beklentimiz bir an önce çarşı merkezimiz başta olmak üzere şehrimizin yeniden, ancak bu sefer afetlere dayanıklı bir şekilde sağlam binalarla donatılması. Depremden sonra bizim evimiz ağır hasar almıştı yıkıldı konteynerde kalıyoruz ama buna da şükür bir şekilde geçiniyoruz. Canımız sağ ama şehrin durumu ortada. Merkezde çalışmalar başladı, hak sahiplerine bir bir konutlar teslim ediliyor ama bu çalışmaların hızlanması lazım. Benim yeni seçilecek belediye başkanından talebim çarşı merkezindeki çalışmaların bir an önce tamamlanması”

ifadelerine yer verdi.

“MALATYA’NIN BİR AN ÖNCE AYAĞA KALKMASI”

6 Şubat depremlerinin ardından çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten Mustafa Yakı isimli vatandaş,

“Depremlerle birlikte birçok vatandaşımız evsiz kaldı. Malatya çok büyük sıkıntılar çekti. Yeni seçilecek belediye başkanından talebimiz Malatya’nın bir an önce ayağa kalkması, yaşanan sorun ve sıkıntıların giderilmesi ve şehri terk eden vatandaşlarımızın tekrar buraya gelmesi. Başka bir talebimiz yok”

diye konuştu.

“HALA ÇADIRDA YAŞAYAN İNSANLAR VAR”

Melih Tuna isimli vatandaş ise,

“Benim tek talebim şehrin bir an önce ayağa kalkması. Hayatın normalleşmesi. Depremin üzerinden 10 ay gibi bir zaman geçti ama hala başta ulaşım olmak üzere birçok noktada sıkıntı yaşanıyor, yıkımlar devam ediyor, her taraf toz, toprak içerisinde. Hala çadırda yaşayan insanlar var. Benim beklentim bu sorunlara bir çözüm bulunması”

dedi.

“DERS ÇIKARILMALI”

Yaşanan acı ve kayıpların tedavisinin mümkün olmadığını ifade eden Halise Çanak isimli vatandaş,

“Depremde çoğu kişi sevdiklerini, yakınlarını kaybetti. Tabi ki yaşanan acı ve kayıpların telafisi mümkün değil ama bundan sonra bu yaşanan felaketten ders çıkarılmalı. Binalar daha sağlam inşa edilmeli. Benim seçilecek belediye başkanından talebim bundan sonra inşaatlara verilen izinlerde sert ve katı kurulların uygulanması ve bu gibi afetlerden hem şehir hem de millet olarak en az şekilde etkilenmemizin sağlanması”

söyleminde bulundu.