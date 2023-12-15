Yüzde 100 zam sinyali

Sorunlarının çözülmesini bekleyen berber ve kuaför camiası, kullandıkları malzeme başta olmak üzere kira fiyatlarındaki artış nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Fiyat artışlarının devam etmesi halinde fiyat tarifesinde artışa gideceklerini açıklayan Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş,

“Bizler zam meraklısı bir camia değiliz. Fiyat artışları olmasın, biz de zam yapmayalım. Eğer fiyat artışları olursa biz de yüzde 100 zam yapacağız. Bu zammı yapmak zorundayız, çünkü artık meslektaşlarımızın dayanacak gücü kalmadı”

dedi.

Depremlerden sonra meslektaşlarını konteyner çarşılara yerleştirdiklerini dile getiren Toptaş, ama hala yer bulamayan bazı esnafları olduğunu da ifade etti.

“MAĞDUR OLAN VE BEKLEYEN ESNAFLAR VAR”

Sorunların çözülmesi temennisinde bulunan Toptaş,

“Yer, elektrik, su sıkıntısı olan esnaflarımızın bu sorunlarının çoğunu çözdük. Ancak birçok yerde bulunan konteynerlerde hizmet veren meslektaşlarımızın lavabo sorunu devam ediyor. Bu bizim meslektaşlarımız açısından büyük bir sorun. Bu sorunların çözülmesi noktasında gerek valilik gerek belediye devreye girer. Meslektaşlarımız dışında da çok mağdur olan ve bekleyen esnaflar var. Bu problemlerle ilgili gerekli görüşmeleri yapmaya devam ediyoruz. Yetkililerimiz bu sorunları çözeceklerini dile getiriyorlar. İnşallah bu sorunları çözerler”

diye konuştu.

“BU SORUN ESNAFLARIMIZI MEŞGUL EDİYOR”

KOSGEB’in kredi şartının kaldırılmasını isteyen Toptaş,

“Biz konteyner meraklısı değiliz. İş yerlerinin kiraları yüzde 400-500 artmasa, bizler boş olan hasarsız iş yerlerine de gitmeye hazırız. Maalesef yıllık 25-30 bin olan kiralık iş yeri yıllık 200 bin liraya kadar çıktı. Meslektaşlarımız özellikle bu konuda çok mağdurlar. Orta hasarlı, az hasarlı, ağır hasarlı bina sorunu hala devam ediyor. Bu sorun da esnaflarımızı meşgul ediyor. Ayrıca devletimizin KOSGEB aracılığıyla verdiği faizsiz kredi var. Yıllık geliri 75 bin üstü olan esnaflarımız bu krediye başvuru yapabiliyor. Bu limite geçen birçok esnaf grubu var. 75 bin sınırının ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Zaten esnaflarımız mağdur durumdalar. Bir de bu şartın olması esnafların çoğunu düşündürüyor”

ifadesini kullandı.

“BİZ BUNU GEREKLİ OLAN YERLERE İLETTİK”

Meslektaşları dışında diğer esnaf gruplarının da mağdur olduğunu aktaran Toptaş,

“Berber ve kuaförler vergiden muaflar. Biz bunun için yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Vergiden muaf olan esnaflara 75 bin şartı getirilirse diğer esnaflarımıza da haksızlık olur. Bazı esnaflar bu krediyi alamayacaklar. Bu şartın bir an önce giderilmesi gerekiyor. Biz bunu gerekli olan yerlere ilettik. Çok mağdur esnaf var, bu şart o mağduriyeti biraz daha artıracaktır”

dedi.

“MESLEKTAŞLARIMIZA DESTEK OLMANIZ GEREKİYOR”

“Ben bu camianın başındaki kişi olarak esnaflarıma çok üzülüyorum” diyen Toptaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Meslektaşlarım depremin ilk gününden itibaren meslektaşlarım bu memleketi terk etmediler. Bunu bilen yetkililerimiz de var. İş yerlerimizi açmamız konusunda bizleri teşvik ettiler. Biz o zaman ortaya koyduğumuz hedefimizi gerçekleştirerek, Malatya’dan çıkmadık. Yetkililerimiz o zaman bizim daima yanımızda oldular. Ancak o günkü yetkilileri şu anda maalesef yanımızda göremiyoruz. Meslek grubumuzu yalnız bıraktılar. Meslektaşlarımız o kötü olan günlerde sizleri yalnız bırakmadıysa, sizlerin de şimdi meslektaşlarımıza destek olmanız gerekiyor. Ben başkanları olarak ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyorum. Bu meslek grubu sahipsiz değil. Bundan sonra meslektaşlarımızın yanında olacağım.”

“KİRA FİYATLARI ÇOK YÜKSEK”

Berber ve kuaför esnaflarının artan fiyatlar karşısında dayanacak gücü kalmadığını belirten Toptaş,

“Eğer esnaflarımız maddi anlamda mağdur olmaya devam ederse biz de mutlaka fiyat tarifesi değişikliğine gitmek zorunda kalacağız. Ekonomik şartlar göz önünde. Bizler zam meraklısı bir camia değiliz. Daima bunu dile getirdik. Kullandığımız ürün fiyatları hala artıyor, kira fiyatları çok yüksek. Asgari ücret zamlanacak. Yılbaşından sonra BAĞKUR sigortalarında artış olacak. Fiyat artışları olmasın, biz de zam yapmayalım. Eğer fiyat artışları olursa biz de yüzde 100 zam yapacağız. Bu zammı yapmak zorundayız, çünkü artık meslektaşlarımızın dayanacak gücü kalmadı”

şeklinde konuştu.