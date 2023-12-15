- Sağlık

15 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 15 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘15 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
15 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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15 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

ÖZBAY ECZANESİ - MERKEZ

GÖZTEPE MAHALLESİ, DÜLGERZADE SOKAK, NO:23/B

24 SAAT AÇIK

MÜGE ECZANESİ – MERKEZ

ÇEVRE YOLU, ÜNİVERSİTE TOPSÖĞÜT OTOBÜS DURAĞI YANI

24 SAAT AÇIK

TARÇIN ECZANESİ - MERKEZ

YENİ DEVLET HASTANESİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ ARKASI, ERGENEKON KÖPRÜSÜ BİTİMİ

24 SAAT AÇIK

MELİKE ECZANESİ – MERKEZ

FAHRİ KAYAHAN BULVARI, ÇARŞI MARKET KARŞISI, MİGROS YANI

24 SAAT AÇIK

ARI ECZANESİ – BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, GÖÇMEN HASTANESİ KARŞISI

08:30-23:59 ARASI AÇIK

 
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15 Ara 2023 - 10:54 Malatya- Sağlık

Muhabir  Recep Bağdat

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