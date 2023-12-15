15 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

15 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
ÖZBAY ECZANESİ - MERKEZ
GÖZTEPE MAHALLESİ, DÜLGERZADE SOKAK, NO:23/B
24 SAAT AÇIK
MÜGE ECZANESİ – MERKEZ
ÇEVRE YOLU, ÜNİVERSİTE TOPSÖĞÜT OTOBÜS DURAĞI YANI
24 SAAT AÇIK
TARÇIN ECZANESİ - MERKEZ
YENİ DEVLET HASTANESİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ ARKASI, ERGENEKON KÖPRÜSÜ BİTİMİ
24 SAAT AÇIK
MELİKE ECZANESİ – MERKEZ
FAHRİ KAYAHAN BULVARI, ÇARŞI MARKET KARŞISI, MİGROS YANI
24 SAAT AÇIK
ARI ECZANESİ – BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, GÖÇMEN HASTANESİ KARŞISI
08:30-23:59 ARASI AÇIK
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.