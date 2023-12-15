15 Ara 2023 - 10:47 - Siyaset

Sadece su değil kanalizasyon da yokmuş!

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İkizce’de yapımı devam eden deprem konutlarının içme suyu dışında kanalizasyon alt yapısının da olmadığını belirterek “Suyu, kanalizasyonu olmayan evleri yapmak büyük yetenek. Deprem konutlarını bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar” dedi.