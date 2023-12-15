Sadece su değil kanalizasyon da yokmuş!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İkizce bölgesinde bin 700 konutun aralık ayı bitmeden teslim edileceğinin açıklandığını, ancak evlerin içme suyunun olmadığının ortaya çıktığını belirterek,
“Tıpkı sulama kanalı olmayan barajlardaki gibi, içme suyu döşemeyi unuttukları deprem konutu yapmışlar. İkizce’deki deprem evlerinin temeli 13 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. İçme suyu yer teslimi ise 13 Kasım’da yapılmış. Temeli atmış, 7 ay sonra içme suyunu döşemeye başlamışlar. Allah AKP’ye akıl fikir versin.”
ifadelerini kullanmıştı.
Yaptığı yeni açıklamada Ağbaba, içme suyu ihalesinin temel atıldıktan 7 ay sonra gerçekleşmesinin ardından şimdi de İkizce’deki deprem konutlarının kanalizasyon alt yapısının olmadığının konuşulmaya başlandığını ileri sürdü.
“BİR ÇÖZÜM OLMAYACAĞINI YAŞAYARAK GÖRECEĞİZ”
“İkizce’de Aralık ayında teslim edileceği açıklanan bin 700 konutun kanalizasyonun paket arıtma yöntemiyle çözülmeye çalışılacağı belirtiliyor” diyen Ağbaba, şunları kaydetti:
“Binlerce kişinin kanalizasyon sorununa buldukları çözüm ‘Paket arıtma.’ Peki biriken kanalizasyon nasıl boşaltılacak? Bunun için bir çalışma var mı? Bu sorunun cevabı yok. Görünen o ki depremzedeler hem susuz hem kanalizasyonsuz evlere mahkûm edilecek. Her ne kadar DSİ tarafından geçici çözüm olarak içme suyunun sondajla, kanalizasyonun da TOKİ tarafından paket arıtma sistemi ile çözülmesi ön çözüm olarak düşünülse de bunun gerçekçi bir çözüm olmayacağını yaşayarak göreceğiz. Nisan ayından beri inşaatı devam eden konutların kanalizasyonunun ne olacağının düşünülmemesi ayrı bir problem. Görünen o ki deprem konutlarını da ellerine yüzlerine bulaştırdılar.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.