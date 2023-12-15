Malatyalılar dikkat! 168 mahalle etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Bahçelievler, Karşıyaka mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce, Gedik, Tecde mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Günyüzü, Onar, Selamlı, Yukarıyabanlı, Aşağıyabanlı, Aşağıyabanlı Ortayabanlı Mezrası’na,
Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yukarıulupınar, Aşağıulupınar, Şuğul, Yenice, Çaybaşı, Balaban, Hisarcık, Karabayır, Kaynak, Yenipınar, Güdül, Ilıca, Mollauşağı, Ozan, Kerimli, Ağılbaşı, Gökçeören, Uzunhasan, Şendere, Yavuzlar, Günerli, Hisarkale, Yeşiltaş, Çınar, Sakarya, Barındır, Kölükler, Başkaya, Kuzpınar, Üçpınar, Yenice, Güdül, Balaban mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine Dilek, Çayırköy, Fatih, İkizce, Kuşdoğan, Duruldu mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca, Esenbey, Doğantepe, Kayadibi, Taşolar, Çatalbahçe, Taşevler mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Dedeköy, Düztarla, Üçdeğirmen, Tepebaşı, Salkımlı, Çanakçı, Sarıot, Kaleköy, İkizpınar, Bentköy, Darpınar, Erdemli, Mahmut Dursun mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik, Tecde, Ortaköy, Dilek, Tepeköy, Sütlüce, Suluköy, Duranlar, Şahnahan, Yaka, Cumhuriyet, Topraktepe, Mahmutlu, Özal mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ören, Doğanlar, Yağmurlu, Develi, Bayramuşağı, Tataruşağı, Durulova, Başpınar, Kültür, Aktepe, Demirciler, Kömekavak, Gürkaynak, Bölüklü, Muratlı, Mihmanlı, Resuluşağı, Hartut, Levent, Kozluca, Keller, Hançerli, Esenli, Taşevler, Bekiruşağı, Harunuşağı, Kolköy, Aşağıörükçü, Çobanuşağı, Dutlu, Çevirme, Yukarıörükçü, Ilıcak, Kasımuşağı, Çakıllıpınar, Kurtuşağı, Karaterzi, Sakalıuzun, Bağköy, Kayadibi, Dedeköy, Keklikpınarı, Bindal, Güneşli, Aksüt, Büyükköy, Şeyhler, Sarıhacı, Çatalbahçe, Dümüklü, Aliçeri, Yalınbudak, Karamağara, Kadıibrahim, Fatih, Darıca, Yaylımlı, Yalınkaya, Kepez, Doğu, Gölpınar, Kahyalı, Eğin, Büyükçimiş, İkinciler mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Aşağısülmenli, Yukarısülmenli, Tarlacık, Asar, Çiftlik, Yürektaşı, Asmaca, Güveçli, Çavuşköy, Tatkınık, Çevreli, Hakverdi, Yeni mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.