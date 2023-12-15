Konteynerde yaşayan depremzedeler dikkat!

Konuyla ilgili olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Ahmet Kılınç, konteyner kentlerde alınacak yangın önlemlerini BUSABAH Medya’ya anlattı.
“MUTLAKA ISITICILARI KAPATMANIZ GEREKİYOR”
Konteynerlerde ısıtıcıların nasıl kullanılması gerektiğine değinen Başkanlığı İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Ahmet Kılınç,
“Öncelikle yaşadığımız konteynerlerde ısınma amaçlı kullanılmakta olan ısıtıcıların; TSE onaylı olması, devrilme anında kendini kapatma özelliği olması, prizlere direk bağlantı yapılması (Ara kablo kullanmadan), mümkünse radyatör tipi ısıtıcı kullanılması, ısıtıcıların amacı dışında kullanılmaması gerekiyor. Bunun dışında konteynerde olmadığınız zamanlarda mutlaka ısıtıcıları kapatmanız gerekiyor”
ifadelerini kullandı.
“KONTEYNER BOŞ OLDUĞU ZAMAN ELEKTRİKLİ FİŞİ ÇEKİLMELİDİR”
Elektrik ekipmanların fişinin mutlaka çekili olması gerektiğini vurgulayan Kılınç,
“Konteynerin sigorta panosunda kullanılan elektrikli ekipmanların yükünü kaldıracak güçte olması ve kaçak akım rölesinin bulunması olası yangınları önleyecektir. Konteynerde birden fazla elektrikli ekipman çalıştırıldığında sigorta panosu ve bağlantı kablolarının ısı değerini mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Konteyner boş olacağı zaman mutlaka elektrikli ekipmanların fişi çekilmelidir”
şeklinde konuştu.
“KÜÇÜK ÇOCUKLAR ASLA YALNIZ BIRAKILMAMALI”
Yangın çıktığında ilk olarak acil durum ekiplerine haber verilmesi gerektiğini belirten Kılınç,
“Yangın durumunda ilk etapta konteyneri terk etmek, sonrasında acil durum ekiplerine (112) haber vermek, yangını yüksek sesle bağırarak diğer konteynerlerde yaşayanlara duyurmak, konteynerin dışında bulunan sigorta panosundan elektriği kesmek, konteyner kentlere dağıtılan yangın söndürme cihazları ile kendinizi riske atmadan yangına müdahale edebilirsiniz. Konteynerlerde çocukların asla tek bırakılmaması gerekiyor. Olası risklere karşı çocuklar savunmasız kalabilir ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir”
sözlerine ekledi.
“KONTEYNER KENTTE YANGIN EĞİTİMLERİ VERİYORUZ”
Malatya İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak konteyner kentlerde yangın eğitimleri verdiklerini söyleyen Kılınç,
“ Malatya büyükşehir belediyesi itfaiye daire başkanlığı eğitim birimlerince talepler doğrultusunda birçok konteyner kentte yangın eğitimleri veriyoruz. Konteyner kentlere yangın söndürme cihazı kullanımı ve olası yangın tedbirleri ile alakalı uyarıcı afişler asıyoruz. Eğitimi tekrar almak isteyen veya hiç almamış olan vatandaşlarımız varsa bir dilekçe ile başvuru yaparak bu eğitimlerden faydalanabilirler”
açıklamalarına yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.