15 Ara 2023 - 10:18 - Gündem

Konteynerde yaşayan depremzedeler dikkat!

Asrın felaketinde en çok etkilenen illerden biri de Malatya oldu. Yaşanan depremlerin hemen ardından ilk etapta çadır kentler ve daha sonra Malatya genelinde farklı noktalarda vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla konteyner kentler kuruldu. Konteyner kentler kışa hazırlanılırken, meydana gelebilecek yangın tehlikesine karşı dikkat etmesi gereken tedbirler var. İşte o tedbirler…