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Malatya’da hava nasıl olacak?

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği beklenmektedir. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği açıklandı. Yayınlanan raporda rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi.
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Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Az bulutlu ve açık 11 derece,

Akçadağ: Az bulutlu ve açık 11 derece,

Arapgir: Az bulutlu ve açık 10 derece,

Arguvan: Az bulutlu ve açık 10 derece,

Battalgazi: Az bulutlu ve açık 11 derece,

Darende: Az bulutlu ve açık 10 derece,

Doğanşehir: Az bulutlu ve açık 11 derece,

Doğanyol: Az bulutlu ve açık 12 derece,

Hekimhan: Az bulutlu ve açık 10 derece,

Kale: Az bulutlu ve açık 12 derece,

Kuluncak: Az bulutlu ve açık 10 derece,

Pütürge: Az bulutlu ve açık 11 derece,

Yazıhan: Az bulutlu ve açık 12 derece,

Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık 11 derece”

 
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15 Ara 2023 - 10:12 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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