Malatya’da hava nasıl olacak?

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Az bulutlu ve açık 11 derece,

Akçadağ: Az bulutlu ve açık 11 derece,

Arapgir: Az bulutlu ve açık 10 derece,

Arguvan: Az bulutlu ve açık 10 derece,

Battalgazi: Az bulutlu ve açık 11 derece,

Darende: Az bulutlu ve açık 10 derece,

Doğanşehir: Az bulutlu ve açık 11 derece,

Doğanyol: Az bulutlu ve açık 12 derece,

Hekimhan: Az bulutlu ve açık 10 derece,

Kale: Az bulutlu ve açık 12 derece,

Kuluncak: Az bulutlu ve açık 10 derece,

Pütürge: Az bulutlu ve açık 11 derece,

Yazıhan: Az bulutlu ve açık 12 derece,

Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık 11 derece”