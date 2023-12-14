Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? 14 Aralık 2023’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

BU İDDİA MALATYA VALİSİ’NE İHBAR OLSUN

Deprem sonrası yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi veren üst yapı ve hafriyat işleri ile uğraşan firmalar adına konuşan Aydın Şahin Malatyalı firmalar sıkıntı çekerken şehir dışından gelen firmaların Malatya’da iş aldığını kaydetti. Şahin,

“Malatya’daki idarecilere ve mülki amirlere seslenmek istiyoruz. Malatyalı iş adamlarına, hafriyatçılara, üst yapı işi yapanlara, Malatyalı olan firmalara öncelik tanıyın çünkü yıkılan, yanan, sıkıntı çeken Malatya’nın firmaları ve Malatya’nın insanı”

dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18393435/bu-iddia-malatya-valisine-ihbar-olsun

MALATYA’DA DEPREM OLDU

Malatya’da saat 16.11’de, Kandilli Rasathanesinin açıkladığı verilere göre deprem meydana geldi. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ve yerin 5 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 2.7 olarak kayıtlara geçti. Malatya-Merkez ve Yeşilyurt ilçesinde hissedilen deprem paniğe neden oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18393898/malatyada-deprem-mi-oldu

MALATYA’NIN SİMGESİ AYAĞA KALDIRILIYOR!

Malatya'nın simgelerinden olan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nin ayağa kaldırılması için Vakıflar Genel Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18390769/malatyanin-simgesi-ayaga-kaldiriliyor-peki-surec-nasil-isleyecek-calismalarda-son-durum-ne

MALATYA’NIN EN BÜYÜK PARKINDA SON ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Türkiye’nin en büyük parklarından biri olan, 300 bin metrekare alan üzerine yapılan 100’üncü Yıl Kent Parkı, yeşil alanları, etkinlik alanları, oyun alanları, biyolojik havuzu, sosyal alanları gibi birçok özelliği ile Malatya’da ve bölgede ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18392735/malatyanin-en-buyuk-parkinda-son-calismalar-yapiliyor

DEPREM UZMANINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA!

Japon deprem uzmanı Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Eskişehir'de katıldığı bir seminerde açıklamalarda bulunarak, deprem riski taşıyan bölgelerde bulunan belediye başkanlarının zemin konusunda eğitim almaları gerektiğini vurguladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18388833/deprem-uzmanindan-dikkat-ceken-aciklama-buyuksehir-belediye-baskanlarina-egitim-vermek-lazim

“YERİNDE DÖNÜŞÜMÜ TOKİ YAPSIN”

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi, yeni binalar olmasına rağmen 6 Şubat tarihli depremlerde büyük yara alan bölgelerden biriydi. Deprem öncesi Bostanbaşı Mahallesi’nde Akkent Sitesi’nde ikamet eden vatandaşlar TOKİ rezerv alanlarına gitmek istemezken, yerinde dönüşümü ise karşılayacak bütçelerinin olmadığını ifade ederek BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundular.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18389675/yerinde-donusumu-toki-yapsin

BAKANLIK AÇIKLADI ARALARINDA MALATYA DA VAR

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeline yönelik görevde yükselme sözlü sınavına ilişkin duyuru yayımlandı. Sözlü sınav yapılacak illerin arasında Malatya da var.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18396715/bakanlik-acikladi-aralarinda-malatya-da-var

21 AYDA 92 KİŞİ KÖPEK SALDIRISI NEDENİYLE ÖLDÜ BU KONU MALATYA’NIN DA İMTİHANI

Ülke genelinde yaklaşık 2 yılda 40’ı çocuk, 92 kişinin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, Malatya’daki durum merak edildi. Şehirde vatandaşlar sık sık başıboş sokak köpeklerinin özellikle çocukları çok korkuttuğunu, hatta bazen zarar verdiklerini iddia ediyor. İşte son 3 yılda Malatya’da medyaya yansıyan olaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18396442/21-ayda-92-kisi-kopek-saldirisi-nedeniyle-oldu-bu-konu-malatyanin-da-imtihani