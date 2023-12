Bakanlık açıkladı Aralarında Malatya da var

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeline yönelik görevde yükselme sözlü sınavına ilişkin duyuru yayımlandı. Sözlü sınav yapılacak illerin arasında Malatya da var.

Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeline yönelik il/ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü, sayman, şef ve memur ünvanları için gerçekleştirilecek olan 2023 yılı görevde yükselme sözlü sınav sürecine ilişkin duyuru yayımlandı.



Sözlü sınav, sınav takviminde belirtilen tarihlerde memur, sayman ve şef grupları için 30 büyükşehir (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) il merkezinde; şube müdürü grubu için Ankara'da gerçekleştirilecek.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29 Aralık 2023 tarihinde adayların fotoğraflı sınav giriş belgeleri yayımlanacak. Sözlü sınav 6-12 Ocak 2024 tarihleri arasında uygulanacak. Sınav sonuçları 16 Ocak 2024'te açıklanacak.

GENEL AÇIKLAMALAR

- Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı (60 puan ve üzeri) olanlardan ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınacak.

- Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerini sınav takviminde belirtilen tarihten itibaren www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden alabilecek.

- Fotoğraflı sınav giriş belgesinde; adayların sınava katılacakları tarih ve oturum saati, sınav merkezi ile aday kimlik bilgileri ve fotoğrafları yer alacak.

- Adaylar sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile girecek. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak. Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecek.

- Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen oturum saatinden en geç 30 dakika önce sınav yapılacak merkezde hazır bulunacak.

- Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav salonuna alınmayacak.

- İşitme engelli adaylar başvuruya gerek olmaksızın tüm sınav merkezlerinde işaret dili ile tercüme hizmeti alabilecek.

- Sözlü sınava katılacak adaylar sınav günlerinde yol dâhil izinli sayılacak.