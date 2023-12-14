Malatya’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında bir otomobil kullanılamaz hale geldi, maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. 34 SK 8152 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil çarpıştı.



Kazada çarpmanın etkisi ile bir otomobil yol kenarına savruldu ve benzin istasyonu paneline çarparak durabildi. Olay yerine ekipler sevk edildi, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hazır bulundu.



Söz konusu trafik kazası maddi hasarla sonuçlandı. Kazayla ilgili tahkikat yapıldı.