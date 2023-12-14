CHP o illerdeki adaylarını açıkladı

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Mansur Yavaş’ın Ankara, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul, Mustafa Bozbey’in Bursa, Ahmet Akın’ın ise Balıkesir'den aday gösterileceğini açıkladı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi (PM) toplantısının devam ettiği sırada partisinin Genel Merkez Binasında basın toplantısı düzenledi. Yücel, PM toplantısında 4’ü büyükşehir olmak üzere 227 seçim çerçevesinde belediye başkan adaylarının kesinleştiğini ifade ederek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının da Ahmet Akın olduğunu açıkladı.

Yücel,

"Bugün PM toplantımızda 23 seçim çevresinde örgüt denetiminde ön seçim yapılma kararı alınmıştır. 58 seçim çevresinde örgüt denetiminde ön seçim yapma yetkisi verilmiştir"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı