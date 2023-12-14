- Asayiş

Yol ortasında alev aldı

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Malatya’da seyir halinde olan bir otomobil alev alarak cayır cayır yandı.
Yol ortasında alev aldı mask
Yol ortasında alev aldı
Yol ortasında alev aldı
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Malatya’da seyir halinde olan bir otomobil alev alarak cayır cayır yandı.

Malatya’da seyir halinde olan bir otomobil alev alarak cayır cayır yandı. Yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, olay Çamurlu Mahallesi Kanyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı. Otomobilin sürücüsü canını zor kurtarırken, yangın ihbarı gerçekleştirildi.

Söz konusu otomobil yangınına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Yangında maddi hasar meydana geldi. 
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14 Ara 2023 - 22:10 Malatya- Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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