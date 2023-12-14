21 ayda 92 kişi köpek saldırısı nedeniyle öldü Bu konu Malatya’nın da imtihanı

Ülke genelinde yaklaşık 2 yılda 40’ı çocuk, 92 kişinin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, Malatya’daki durum merak edildi. Şehirde vatandaşlar sık sık başıboş sokak köpeklerinin özellikle çocukları çok korkuttuğunu, hatta bazen zarar verdiklerini iddia ediyor. İşte son 3 yılda Malatya’da medyaya yansıyan olaylar…

Son zamanlarda Türkiye genelinde sokak köpeklerinin saldırıları sık sık medyaya yansıyor. Malatya’da da bazı olumsuz durumlar yaşanıyor. Özellikle ara sokaklarda, ücra köşelerde yaşanan bu durum insanları korkuturken, konuya ilişkin bir yorumda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

“Başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanlarımızın haklarını korumanın da görevimiz olduğunu bilinciyle hareket ediyoruz. Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikâyetlerin farkındayız. Bu sorunu mutlaka çözüme kavuşturacağız”

ifadelerine yer verdi.

Öte yandan ülke genelinde yaklaşık 21 ayda 40’ı çocuk, 92 kişinin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, Malatya’daki durum merak edildi. Şehirde vatandaşlar sık sık başıboş sokak köpeklerinin özellikle çocukları çok korkuttuğunu, hatta bazen zarar verdiklerini iddia ediyor. İşte son 3 yılda Malatya’da medyaya yansıyan olaylar…

“BİRAZ DAHA GECİKSELERDİ KÖPEKLER BENİ PARÇALAYACAKLARDI”

6 Şubat 2021 tarihinde Malatya’da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı. Olay, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi Göl Mezarlığı yanında meydana geldi. Kaldırımda yaya olarak evine gitmekte olan N.Y. isimli kadın, yol kenarında bulunan başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralı kadın, tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Tedavisi yapılan kadın N.Y,

“Eve gitmek için her zaman kullandığım yolu kullanıyordum. Devamlı sürü halinde gezen başıboş sokak köpekler birden saldırıya geçtiler. Ne yapacağımı şaşırdım. Kaçmaya çalıştım ancak köpeğin bacağımdan ısırmasıyla yere düştüm. Yere düşmemle birlikte her tarafımdan ısırmaya başladılar. İmdat seslerime çevredekiler yetiştiler. Çevredekiler biraz daha gecikselerdi köpekler beni parçalayacaklardı”

diye konuştu.

İŞE GİDEN KADINA KÖPEKLER SALDIRDI

1 Aralık 2021 tarihinde Malatya’da işe gitmek için evinden çıkan bir kadına köpekler saldırdı. Çevredeki vatandaşların kurtardığı kadın hastaneye kaldırıldı. Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe semtinde sabah çalıştığı kuruma gitmek için evinden çıkan 35 yaşlarındaki A.Ş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yere düşerek feryat eden kadının yardımına çevredeki site sakinleri yetişti. Köpekleri kovan vatandaşlar, kadını hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tedavinin ardından kadın taburcu edilirken, mahalle sakinleri daha önce de aynı bölgede çocuklara, yaşlı bir kadına köpeklerin saldırdığını belirterek, tepki gösterdi.

KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK HAFİF YARALANDI

16 Ocak 2022 tarihinde Malatya’nın Kuluncak ilçesinde köpek saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Berat Turgut isimli çocuk hafif şekilde yaralandı. Kuluncak’ta evlerinin yakınında oynayan 8 yaşındaki Berat Turgut’a köpek saldırdı. Olayı gören ve sesleri duyan vatandaşların müdahalesi ile köpek kaçtı. Saldırı sonucu 8 yaşındaki Berat Turgut hafif şekilde yaralandı. Vücudunda hafif yaralar oluşan Berat Turgut’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER, 12 KOYUNU VE KÜMES HAYVANLARINI TELEF ETTİ

Ayrıca farklı tarihlerde Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sürüler halinde gezen sokak köpekleri koyunların bulunduğu ağıla saldırarak, 12 koyunu telef etti. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde sürüler halinde gezen sokak köpekleri, bir kümesteki onlarca kaz, tavuk ve horozu telef etti. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu son bir ayda 9 koyun telef olurken 8 koyun da yaralandı.

“SOKAK KÖPEKLERİNİ ÖLDÜRMEDEN ÇARE BULUNMALI”

2023 yılı özelinde ise sokak köpeklerinin zarar verdiğini ifade eden vatandaşların röportajları gündeme geldi. Tecde Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar geçtiğimiz günlerde BUSABAH’a konuşarak, sokak köpeklerinin en çok Tecde Mahallesi’nde olduğunu belirttiler. Mahallede bazen köpekler tarafından saldırıya uğrayanlar olduğunu ileri süren vatandaşlar,

“Tecde Mahallesi sokak köpeklerinin bir mekânı oldu. Burada çok fazla sokak köpeği var. Bazen çocuklarımızı okula götürürken karşımıza çıkıyorlar ve çok korkuyoruz. Geçmişte böyle hadiseler yaşandı. Köpekler genelde aç oldukları için saldırıyorlar. Çocuklarımızın başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Bizlere saldırsalar belki başımızın çaresine bakarız ama çocuklara saldırırlarsa onlar bir şey yapamazlar. Bazen geç vakitte işten çıkıp gelen kızlarımız, kadınlarımız oluyor. Onlar da çok endişeliler. Bu nedenle sokak köpekleri öldürülmeden, bir çare bulunmalı. Barınaklara mı götürüyorlar yoksa onlar için ayrı bir yer mi yapılır bilemeyiz ama ne yapılacaksa bir an evvel yapılmalı”

diye konuştular.