Malatya’da hak sahiplerinin kafası karışık Bu belgeyi kimler dolduracak?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar bıraktığı Malatya’da, diğer deprem şehirlerinde olduğu gibi bazen kafalar karışabiliyor. Şu sıralar sosyal medyada dolaşan ve hak sahipliği kabul edilen vatandaşların imzalaması gerektiği ifade edilen bir belge ise sorulara neden oluyor. İşte o belgeye dair merak edilenler…

Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 şehri derinden etkileyen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 10 aydan daha uzun bir süre geçti. Depremlerin ağır hasar bıraktığı Malatya’da, diğer deprem şehirlerinde olduğu gibi bazen kafalar karışabiliyor. Şu sıralar sosyal medyada dolaşan ve köy konutu adına hak sahipliği kabul edilen vatandaşların imzalaması gerektiği ifade edilen bir belge ise sorulara neden oluyor.

MERKEZ İLÇELERİ KAPSAMIYOR

Söz konusu “Konut Talep Formu” başlıklı belgede hak sahiplerinin bazı ayrıntılı bilgileri isteniyor. AFAD tarafından verilen bu belgeler Malatya merkez ilçeleri kapsamıyor. Belgenin Yeşilyurt ve Battalgazi dışında diğer ilçelerdeki hak sahiplerini ilgilendirdiği belirtiliyor.

KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Aslında uzun bir süredir herkesin bilgisi dahilinde olan bu belge şu sıralar kafa karıştırıyor. Bahsi geçen belge uzak ilçelerdeki uzak köyleri, yani sokakları, mahalleleri kapsıyor. Belgeyi doldurmak adına her halükarda ilçelerdeki AFAD Hak Sahipliği Danışma Ofislerine gitmekte ve durumu sorgulamakta ise fayda var.