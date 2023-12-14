Beton mikserinde sıkışan sürücünün imdadına itfaiye yetişti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde yaşandı. Hidayet Ö. idaresindeki 63 YV 888 plakalı beton mikseri devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücüyü fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.