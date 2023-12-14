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Göçmen kaçakçılığından aranan 3 kişi yakalandı

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Hatay’da göçmen kaçakçılığı suçundan aranan 3 kişi yakalanırken, 2’si tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen H.E., S.Y. ve H.İ. adlı 3 şüpheli yakalandı.
Göçmen kaçakçılığından aranan 3 kişi yakalandı mask
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Hatay’da göçmen kaçakçılığı suçundan aranan 3 kişi yakalanırken, 2’si tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen H.E., S.Y. ve H.İ. adlı 3 şüpheli yakalandı.
Emniyete götürülen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. ve S.Y. tutuklanırken, H.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 Ara 2023 - 19:36 - Asayiş

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