Göçmen kaçakçılığından aranan 3 kişi yakalandı

Hatay’da göçmen kaçakçılığı suçundan aranan 3 kişi yakalanırken, 2’si tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen H.E., S.Y. ve H.İ. adlı 3 şüpheli yakalandı.

Emniyete götürülen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. ve S.Y. tutuklanırken, H.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı