14 Ara 2023 - 15:00 - Eğitim

Kale'de akıl oyunları etkinliği düzenlendi

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Halk Kütüphanesi ve Kale Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından çocuklara düşünme yetisi kazandırma, karşılaştıkları problemleri çözme, el ve göz koordinasyonlarını geliştirme, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla akıl ve zekâ oyunları etkinlik düzenlendi.