Kale'de akıl oyunları etkinliği düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde okul öncesi öğrencilere yönelik akıl ve zekâ oyunları etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik Merkezi'nde oluşturulan akıl ve zekâ oyunları sınıfında yapılan etkinliği İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören çocuklar katıldı.
EĞİTİCİ OYUNLAR İLE KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRİLDİ
Programa katılan çocuklar sınıftaki eğitici materyallerle oyunlar oynayarak keyifli zaman geçirdi. Programa Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Serdar Koca, Kale İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Abdullah Erdoğan, veliler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.