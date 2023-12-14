Malatya’nın en büyük parkında son çalışmalar yapılıyor

Gençlere ve çocuklara yönelik 15 bin metrekarelik bölümde etkinlik alanı olan 100’üncü Yıl Kent Parkı’nda, 8 bin 500 metrekarelik alanda ise oyun grupları mevcut. Malatyalılara nefes aldıracak olan 100’üncü Yıl Kent Parkı’nda 20 bin metrekare üzerine yapılan biyolojik havuz ve 2 bin metrekarelik kaykay pisti de parka ayrı bir özellik katıyor.

“ÇOK KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE DE AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

100’üncü Yıl Kent Parkı’ndaki çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aktaran Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, 100’üncü Yıl Kent Parkı’nda estetik ve fonksiyonel özelliklerin ön plana çıkarıldığını söyledi. Sığırcı yaptığı konuşmada,

“Türkiye’de bulunan en büyük parklardan biri 100’üncü Yıl Kent Parkı’dır. Çevre birimleri, çevre donatıları ile beraber toplam 300 dönümlük bir alan üzerine kurulmuş bir park. Bu park 3 önemli peyzaj yapısını bir arada bulundurma özelliğine sahip. Peyzaj yapılarında ilk olarak estetiklik aranır. Bunun anlamı ölçülebilir güzellik. 100’üncü Yıl Parkı, tüm yapıların birbirine orantılı bir şekilde estetik özelliklerini ön plana çıkararak hazırlanmış bir park. Diğer bir özelliği ise fonksiyonelliğidir. Parkımızda otoparklardan, dinlenme odalarına kadar; çocuk oyun alanlarından, etkinlik alanlarına kadar; permakültür alanlarından, sera üretim alanlarına kadar çok farklı yapılar ve birimler var. Yaklaşık 170 bin metrekare çim alanı var. Çim alanı içerisinde de çok farklı bitkiler var. Buraya gelenler sadece bir yeşil doku ile karşılaşmayacak. Kokulu gül bahçeleri de var. İnsanlara seyir imkânı tanıyan, temiz nefes alma alanları var. Bitki tünelleri var. Bu tünelleri fotoğraflayarak her türlü anıları dondurabileceğimiz imkânlara sahibiz. 20 bin metrekare üzerinde olan bir biyolojik havuza sahibiz. Bu havuz suyunu kendisi temizleyebiliyor. Parkımız doğal hayvanları, bitkileri içerisinde barındıran canlı bir yaşam alanına da sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı 100’üncü Yıl Kent Parkı; Malatya’mıza, bölgemize çok güzel hizmetler sağlayacak. Malatya’dan geçen herkesin uğrayacağı bir park haline geliyor. Çok kısa bir süre içerisinde de açılışını gerçekleştireceğiz”

şeklinde konuştu.

“BÖLGEMİZE BİR NEFES OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP”

100’üncü Yıl Kent Parkı’nda gençlere ve çocuklara yönelik çok ciddi yapılar olduğunu ifade eden Sığırcı,

“Birçok ilimizde 8 bin 500 metrekare alana sahip bir park olmamasına rağmen, parkımızda 8 bin 500 metrekarelik alanda sadece güncel olan 2023 yılı oyun grupları var. Bu alanlarda gençlerimiz çok rahat eğlenecekler. Gençlere yönelik olarak 2 bin metrekarelik alanda kaykay pistimiz de var. Hem gençlerimizin hem çocuklarımızın ortak kullanacağı sosyal aktivitelerini yapacakları 3 bin 500 metrekarelik etkinlik alanları var. 100’üncü Yıl Kent Parkı’nda gençlere ve çocuklara yönelik en az 15 bin metrekarelik yoğun ve dolgun bir etkinlik alanı var. Parkın içerisinde parka canlılık sağlayan Horata Deresi’nin devamı geçiyor. Horata Deresi’ni ileriki zamanda su görselleriyle donatarak parka ayrıca bir zenginlik katacağız. 100’üncü Yıl Kent Parkı, Malatya şehir merkezinde şehrimize ve bölgemize bir nefes olma özelliğine sahip. Şimdiden herkese hayırlı olsun. Başta, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Parkımız ilimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olsun”

şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN