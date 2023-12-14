Malatya polis kantini tamamlandı mı?

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde yapımı tamamlanan Polis Kantinin projesinde kapalı inşaat alanı 2 bin 300 metrekare, oturum alanı ise bin metrekareden oluşuyor.

“SÜMER POLİS KARAKOLUMUZUN YAPIMINI TAMAMLADIK”

Yapımı tamamlanan Polis Kantini hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Aknişan,

“Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında yaptığımız protokoller kapsamında yapımı tamamlanmak üzere olan Polis Evi ve daha önce yapımını tamamladığımız Sümer Polis Karakolu ile beraber Polis Kantini inşaatımızı da bitirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bu çalışmalar birer dönüşüm projesidir. Bilindiği gibi polis lojmanlarının olduğu alanda polis kantinimiz hizmet veriyordu. Hem polis lojmanlarımız hem de polis kantinimiz artık ekonomik ömrünü bitirmişti. Bu nedenle yeni bir polis kantini yapma ihtiyacı hasıl olmuştu. Bizler de Emniyet Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bu işimizi protokole bağlayarak, Polis Kantimizi, Sümer Polis Karakolumuzu ve Polis Evi inşaatlarımızı başlattık. Protokol yükümlülüğümüzde olan Polis Kantimizi, Sümer Polis Karakolumuzun yapımını tamamladık, Polis Evi çalışmalarımız ise bitme aşamasına geldi”

şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Aknişan Polis Kantini içerisinde bulunan odalardan da bahsederek, “Polis Kantinimizin bodrum katında depo alanı, sığınak, mal kabul, pano odası ve su deposu yer alıyor. Zemin katında ise market alanı, et, sebze-meyve soğuk oda, ofisler, yemekhane, mescit ve sistem odası bulunurken, yönetim ve idari alanların ofisleri de asma katta yer alıyor. Aynı zamanda projenin çevre düzenlemesi, alt yapısı, asfalt çalışmalarını da yine Büyükşehir Belediyesi olarak tamamladık. Bu projenin yapımında çok ciddi gayretler sarf eden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Polis Kantinimizin Malatyalı hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN