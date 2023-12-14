Doluluk oranları artıyor

Hayatın normalleşmesi amacıyla kültürel ve sanatsal faaliyetlerine hız verdiğini bildiren Yeşilyurt Belediyesine ait kültür, sanat ve gençlik merkezlerinde verilen eğitimler deprem travmasının atlatılmasında önemli bir rol oynamaya başladı.

DOLULUK ORANLARI ARTIYOR

Yeşilyurt Belediyesine ait Yeşilkonakların yanı sıra Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezlerinde açılan el sanatları ve meslek edindirme kurslarının yanı sıra ahlaklı, donanımlı ve bilgili bir nesil inşa etmek amacıyla faaliyete sunulan Erdem Okulundaki doluluğun her geçen gün arttığı bildirildi.

Yaşanan deprem felaketleri nedeniyle evlerini ve mahalle ortamlarını kaybeden kadınlar biçki, dikiş, nakış, giyim, el sanatları ve takı tasarım kurslarında hem psikolojik olarak rahatlıyor hem de meslek sahibi olup ev bütçelerine katkı sunuyorlar. Alanında deneyimli usta öğreticilerin gözetiminde aldıkları eğitimler sayesinde el becerilerini geliştiren kadınlar, sosyal hayata daha hızlı adapte oluyorlar. El sanatları atölyelerinde gerçekleşen biçki, dikiş, nakış, ev tekstili ve giyim kurslarına yoğun ilgi gösteren kadınlar hayal güçlerini kullanarak eşsiz el yapımı ürünler ortaya çıkartıyorlar.

DİNİ VE KÜLTÜREL ALANLARDA KURSLAR MEVCUT

Kursiyerlerin manevi hayatını zenginleştiren Kuran-ı Kerim kursları da yoğun ilgi görürken, 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik açılan Erdem Okullarında ise temel dini ve ahlaki eğitimlerinin yanı sıra farklı alanlarda eğitimler veriliyor.

Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını inceleyip, yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 7’den 70’e tüm vatandaşları depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak için her alanda hizmet ürettiklerini söyledi.

“VATANDAŞLARIMIZIN HAYAT KALİTELERİNİ ARTIRACAK FAALİYETLERDE BULUNUYORUZ”

Yeşilyurt Belediyesine ait eğitim merkezlerinde açılan kurslara gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün bünyesindeki Yeşilkonaklarımız, Kültür ve Sanat Merkezlerimiz, Kitap Kafelerimiz ve Bilgi Evlerimize yoğun bir talep var. Meslek edindirme kurslarımız, Erdem Okullarımız ve kitap okuma alanlarımızda 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın hayat kalitelerini artıracak faaliyetlerde bulunuyoruz.6 Şubat’ta yaşadığımız depremin bıraktığı izleri bu tür kültürel, sanatsal ve eğitim hizmetleriyle silmeye çalışıyoruz. Eğitim merkezlerimizi daha verimli hale getirip katılımcı sayısını artırmak içinde elimizden geleni yapıyoruz. Yoğun talep gören merkezlerimiz arasında yer alıp, 10 farklı alanda açtığımız kursa ev sahipliği yapan Esma Biltaci Kültür Merkezimizi ziyaret ederek kursiyerlerimizin yaptığı ürünleri ve çalışmalarını yerinde inceledik, çocuklarımızın eğitimlerini takip edip onlara hediyeler dağıttık. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, gözümüzün nurları, onların hayata en güzel şekilde hazırlanmaları için, temel dini ve ahlaki ders müfredatına sahip Erdem Okullarımızda her açıdan faydalı ve güzel eğitim hizmetleri sunuyoruz. Kuranı Kerim kursumuza katılan kadınlarımızın çaba ve gayretlerini takdirle karşılıyoruz” açıklamalarında bulundu.

“DEPREM TRAVMASININ ATLATILMASI NOKTASINDA ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Başkan Çınar, “El sanatları kursumuza katılan kadınlarımızın hünerli ellerinden çıkan farklı tasarımlı ürünlerin hepsi ayrı bir değerdir. İlçemizin farklı noktalarında hizmete sunduğumuz eğitim ve kültür merkezlerimizdeki doluluk oranının her geçen yükselmesi, şehrimizin kültürel ve sosyal yönden ihya ve inşasına da ayrı bir güç katmaktadır. Halk Eğitim Merkezimiz ve Diyanetle ortaklaşa yaptığımız kurslarımız, ders takviyelerimiz ve kültürel faaliyetlerimizle hemşehrilerimizin sosyal hayatlarını zenginleştirip, deprem travmasının atlatılması noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Kültürel ve sanatsal kurslarımızla şehrimizin normalleşme sürecine de katkı sunmuş oluyoruz. 7’den 70’e çok sayıda vatandaşımız eğitim faaliyetlerine katılarak bir araya geliyorlar, sosyalleşiyorlar ve depremin getirdiği psikolojik ortamlardan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Kurslarımızdan faydalanan tüm vatandaşlarımıza başarılar diliyorum. Tüm hemşehrilerimizi açtığımız kurslara davet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Çınar, yoğun talep gören Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezi, Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi ile Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezinin makina, bilgisayar ve laboratuvar ortamını baştan aşağıya modernize ederek, hizmet kalitesini artırdıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: BÜLTEN