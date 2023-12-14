Daha 16 yaşındaydı

Kaza, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Mustafa Gökhan Kömürcü'ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kaza sonrası metrelerce savrulan çocuk, ağır yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede, Mustafa Gökhan Kömürcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada hayatını kaybeden Kömürcü'nün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.