Cüzzam hastalığının tedavi yeri olan suda balıklar gün yüzüne çıktı

Sur ilçesinde bulunan ve Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sine konu olan tarihi Anzele suyunda, farklı balık türleri ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Diyarbakır’ın yaz aylarındaki kavurucu sıcağından kurtulmak için çocukların serinleme ‘havuzu’ olarak bilinen tarihi Anzele suyunda balıkların ortaya çıkması çevredeki vatandaşları heyecanlandırdı. Balıkların ortaya çıkması Şanlıurfa’da bulunan Balıklıgöl’ü andırdı.

Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’ sinde Anzele suyunun Balıklıgöl olduğu ve cüzzamlı hastalıkların tedavisi için burada yıkanıp şifa bulduğunu yazıldığını söyledi.

Diyarbakır’ın en önemli su kaynaklarından bir tanesinin Anzele olduğunu belirten Aksu, “Burası 15. yüzyılda Uzun Hasan (Akkoyunlu Devleti'nin hükümdarı) tarafından yapılmış. Diyarbakır, çok önemli bir şehir. Diyarbakır’ın fethedilmemesinin sebeplerinde bir tanesi kendi kaynaklarının kendisine yetmesi. Diyarbakır’da su kaynakları Sur’un içerisinde. En önemli kaynaklarından bir tanesi de Anzele. O dönemlerde burası "Hasan Paşa Tekkesi", "Derviş Tekkesi" ve "Balıklıgöl" olarak bilinirmiş. Burada camii, tekke, mescit ve dervişlerin gelip kaldığı, yeme ihtiyacını karşılayabilecek bir yermiş” dedi.

"BALIKLAR CÜZZAM HASTALIĞININ TEDAVİSİ İÇİN KULLANILIYORMUŞ"

Anzele’nin içerisindeki balıkların yüzyıllardır gölün içerisinde olduğunu ifade eden Aksu, “Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Anzele ile ilgili diyor ki, Diyarbakır’ın Anzele’sinin içindeki balıklar cüzzam hastalığının tedavisi için kullanılıyormuş. Küçükken buraya geldiğimizde buradakiler bizlere derlerdi 'onlara karışmayın, o balıklar kutsal' ve bu balıklar her zaman bu gölün içerisinde var. Bizim buradaki en büyük isteğimiz buranın Balıklıgöl gibi güzel bir şekilde dizayn edilmesi ve Diyarbakır turizmine çok katkı sağlaması. Buradaki balıklar tekrardan ortaya çıkmaya başladı. Yazında çocuklarımız burada serinlemek için yüzüyorlar. Burada yüzen çocuklar içinde güzel şeyler yapılabilir” ifadelerini kullandı.