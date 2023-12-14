O köprüde çalışmalarda sona geldi

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Silvan ilçe sınırlarında yer alan Malabadi Köprüsü’nün görkemini ortaya çıkarmak için sürdürdüğü çevre düzenleme çalışmaları tamamlanıyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve üstyapı işlemlerinin hızla devam ettiği projede, 20 bin metrekarelik alanda kafeterya, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, seyir terası, kademeli oturma, balık tutma iskeleleri ve dinlenme alanları inşa edilecek.

7’den 70’e her kesime hitap edecek projede ekipler, 14 bin 500 metrekarelik alana, ibreli ve yapraklı olmak üzere 15 farklı türde 361 ağaç, bin 523 çalı ve 2 bin 564 yer örtücü bitkiyi toprakla buluşturacak.

Sahil bandında 4 bin metrekarelik alanın yürüyüş yolu şeklinde değerlendirileceği çalışmada ayrıca, 400 metrekarelik bölüme oyun grupları yerleştirilerek, bu alanda çocukların hoşça vakit geçirmeleri sağlanacak.

Ziyaretçilerin, taş köprüler içerisinde kemeri en geniş olma özelliğine sahip olan tarihi Malabadi Köprüsü’nün, görkemini rahat izlemelerine imkan tanımak için 210 metrekarelik seyir terasının da inşa edileceği projede, 40 metrekare kullanım alanına sahip kafeterya da inşa edilecek.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı vatandaşların dinlenmelerine imkan tanımak için belirlenen bölümlere 64 oturma birimi, kadın-erkek tuvaletleri, 12 masa ve 22 çöp kovası yerleştirecek.

Ekipler, yeşil alanların sağlıklı şekilde büyümesini sağlamak amacıyla da proje kapsamında belirlenen alana 80 metrekarelik su deposu inşa edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı