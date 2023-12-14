Araçların camları buz tuttu

Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olan Sivas’ta hava sıcakları sıfırın altına düştü. Kentte termometreler eksi 6 dereceyi gösterdi. Gece saatlerinde etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte araç camları buz tuttu. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde araçlarının üzerinde oluşan buz tabakasını kazıdı.
"SİVAS’IN SOĞUĞU ÇOK MEŞHUR"
Kocaeli’nden Sivas’a gelen Mustafa Özkan isimli vatandaş, Sivas’ın soğuğunu duyduğunu ifade ederek, “Her sabah camı temizleyerek yola çıkıyoruz. Bence halen çok soğuk değil ama Sivas’ın soğuğuna da alışırız neticesinde. Aralıksız her sabah temizliyoruz. Sivas’ın soğuğu çok meşhur” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.