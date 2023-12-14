14 Ara 2023 - 14:22- Bölge G:

Komşuda şüpheli ölüm

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Sivas’ta bir vatandaş inşatı devam eden bir binanın 9’uncu katından yere düşerek hayatını kaybetti.
Komşuda şüpheli ölüm mask
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Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Tuzlugöl Mahallesi 32. sokakta meydana geldi. Kürşat Mermer (26) inşaatın 9. katından yere düştü. Genci yerde görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan genci ambulansla hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# şüpheli ölüm, Sivas

14 Ara 2023 - 14:22 Sivas- Bölge

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