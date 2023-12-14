Malatya Emniyeti göz açtırmıyor! Tam 54 kilo ele geçirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü personellerince yapılan uygulamada 54 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda birçok operasyon ve uygulama gerçekleştiriliyor, halkın emniyeti sağlanıyor. Son olarak ise yine başarılı bir uygulama gerçekleştirildi.

Malatya Valiliği tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, İl Emniyet Müdürlüğü personellerince yapılan uygulamada 54 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada,

“Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız! İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personellerince yapılan uygulamada 54 kilo 150 gram SKUNK maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir”

ifadelerine yer verildi.