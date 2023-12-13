Bursa yine sallandı! Marmara Denizi’nde deprem

Yaklaşık 10 gün önce 5.1 ile sallanan Bursa, 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bursa Mudanya (Kumyaka) merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.04’te yaşanan deprem 12.3 kilometre derinlikte oldu.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini 9 kilometre olarak bildirdi. Depremin ana merkezi ise Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - Mudanya Bursa olarak açıklandı.

4 Aralık günü de Gemlik Körfezi’nde bir deprem meydana gelmişti. Depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 5.1, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 4.9 olarak açıklamıştı.