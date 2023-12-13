Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

ÜNLÜ GAZETECİ MALATYA’YA GELİYOR: “SESİNİZİ DUYURMAYA GELİYORUZ”

İzleyici tarafından gazetecilik mesleğini severek yaptığı bilinen, ünlü muhabir ve sunucu Fulya Öztürk Malatya’ya geleceğini duyurdu. Haber muhabiri olarak afet bölgelerinde, yoksul ülkelerde sık sık görev yapan ve insanların sorunlarını, sıkıntılarını dile getiren Fulya Öztürk Malatya’ya geleceğini bildirdi.

YAZ SAATİ UYGULAMASI DEVAM EDECEK Mİ?

Son günlerde gündeme gelen ve öğrenci velilerinin sabahın çok erken saatlerinde çektiği videolarla binlerce paylaşıma konu olan yaz saati uygulamasının iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya son noktayı koydu. Yaz saati uygulamasına ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,

“Yaz saati uygulaması devam edecek”

dedi.

MALATYA’NIN EN GÖZDE BÖLGESİNE 15 BİN KONUT YAPILACAK

Battalgazi Belediye Meclisi 2023 yılı son toplantısını gerçekleştirerek 4 gündem maddesini karara bağladı. Toplantıda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Meclis üyelerine deprem sonrasında çarşı merkezinde yapılacak değişim ve dönüşüm projelerini anlattı. Deprem sonrası yapılacak çalışmalarla ilgili konuşan Güder şunları kaydetti:

“Çevre ve Şehircilik Bakan’ımız geldiğinde yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Malatya’ya 15 bin adet konut yapılacak. Saray Mahallesi, Fuzuli, Tekmezar civarı, valiliğin arkası, Emeksiz’de ana cadde üzeri, Niyazi Mısri Mahallesi; buralarda 15 bin adet konut yapılacak. Çarşı içerisinde yerinde dönüşüm var. Cezmi Kartay, Akpınar ve özellikle Aslantepe Caddesi ile çevreyolu arasındaki kesimde de konut yapılması noktasında bakan beye talebimizi ilettik. Bakan bey de ‘Siz yerleri boşaltın, bize verin. Hemen yarın başlayalım’ dedi. Saray Mahallesi’ne başlanıyor. Diğer yerlerde şöyle bir sıkıntımız var; yıkım yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir ile bunları konuşmamız ve işleri hızlandırmamız gerekiyor.”

MALATYA’NIN O SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜM BULACAK? MAHALLELER ŞİKÂYETÇİ

20 yıldır imar problemiyle mücadele eden Cemal Gürsel Mahallesi’nin bu sorununa neşter vuruldu ama mahalleli şimdi de internet sorunuyla karşı karşıya kaldı. Depremlerden sonra ortaya çıkan bu sorun için defalarca yetkililerle görüşmesine rağmen bu sorunun giderilmediğini belirten Mahalle Muhtarı Ali Doğan,

“Diğer ülkeler, diğer milletler uzaya gidiyor, iletişimde, internette hat safhaya çıkıyor, yapay zekâ ilerliyor ama bizim öğrencilerimiz bir internete bağlanıp da ders çalışamıyorlar”

dedi.

MALATYA’DA USTA KRİZİ!

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük bir yıkım yaşan Malatya’da, kentin yeniden inşası için çalışmalar hızla sürerken, firmalar aylık 70 bin TL maaşla çalıştırılacak usta bulmakta güçlük çekiyor.

REKTÖR’DEN AKRABA İDDİALARINA YANIT

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, akrabalarını üniversiteye yerleştirdi şeklindeki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Bentli,

“Bahsi geçen tüm kişilerin kadro ilanları, görevlendirilmeleri ve atanma süreçleri, benden önceki rektör tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla bu süreçlerin şahsımla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır”

dedi.

DARENDE, BATTALGAZİ VE HEKİMHAN’A EVET, YEŞİLYURT’TA RET

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi bugün toplanarak gündem maddeleri konuşuldu. Buna göre, Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi’nde bulunan bazı parseller mesire alanına dönüştürülecek. Hekimhan ilçesi Söğüt Mahallesi’nde mevcut yerleşim alanının nüfusa yeterli olmaması sebebiyle yeni yerleşim alanları belirlendi. Yeşilyurt ilçesi, Topsöğüt ve Turgut Özal Mahallesi’nde yerleşim yeri olarak kullanılan alanın ticaret alanına dönüştürülmesi kararı reddedildi.

MALATYA’NIN BİR MAHALLESİNE MESİRE ALANI BİR MAHALLESİNE YENİ YERLEŞİM YERİ YAPILACAK

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bugünkü gündeminde, Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi’ne mesire alanı yapılması ve Hekimhan ilçesi Söğüt Mahallesi’ne yeni bir yerleşim yeri açılacağı Meclis kararıyla kabul edildi.

DÜNYANIN EN KÖTÜ 100 YEMEĞİ SEÇİLDİ MALATYA’NIN O TATLISI DA LİSTEDE

Gastronomide önemli bir yeri olan ve dünyanın tüm mutfaklarına hakimliği ile bilinen Taste Atlas, dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Listede 2 Türk yemeği de bulunuyor ve biri Malatya’ya ait.

FIRSATÇININ HAKKINDAN TOKİ KONUTLARI GELDİ ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN

Malatya’da konut ve kira fiyatlarındaki artış vatandaşları kara kara düşündürürken, TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının teslim aşamasına gelmesi yüzleri güldürmeye başladı. Uzmanlara göre, TOKİ konutlarının teslim edilmesiyle birlikte hem konut fiyatları hem de kira fiyatları düşecek. Nitekim insanlar zaten artık kiralık veya satılık ev bile aramayı bıraktı.

MALATYA’NIN O MEŞHUR SOKAĞINA MÜJDE!

Malatya’nın soğuk su akan çeşmesi ve manzarası ile meşhur Venk Sokağı’nın ulaşım sorunu çözüldü. Sokağa otobüs seferleri yıllar sonra sununda başladı.