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Malatya’nın o meşhur sokağına müjde!

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Malatya’nın soğuk su akan çeşmesi ve manzarası ile meşhur Venk Sokağı’nın ulaşım sorunu çözüldü. Sokağa otobüs seferleri yıllar sonra sununda başladı.
Malatya’nın o meşhur sokağına müjde! mask
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Malatya’nın soğuk su akan çeşmesi ve manzarası ile meşhur Venk Sokağı’nın ulaşım sorunu çözüldü. Sokağa otobüs seferleri yıllar sonra sununda başladı.

Malatya’da Çamurlu Mahallesi’ne bağlı bulunan Venk Sokağı’na yıllardır toplu ulaşım aracı verilmesi için çabalar gösteriliyor. Özel araçla veya yayan olarak yapılan ulaşım, sonunda çözüme kavuştu.

1Ç ÇÖŞNÜK – İSTASYON SEFERİ

Venk Sokak’ta Özel Halk Otobüsleri ile hizmet verilmeye başlandı. Sokağa günde 4 defa sefer yapılacak. MOTAŞ’ın sefer Venk’e sefer saatleri ise şu şekilde:
07.30 Venk
13.00 Venk
16.10 Venk
18.00 Venk
Seferler Çöşnük ve İstasyon arasını kapsıyor.

Öte yandan Venk Sokak sakinleri de bu gelişmeden memnun olduklarını ifade ettiler.
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13 Ara 2023 - 23:30 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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