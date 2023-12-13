Malatya’nın o meşhur sokağına müjde!

Malatya’nın soğuk su akan çeşmesi ve manzarası ile meşhur Venk Sokağı’nın ulaşım sorunu çözüldü. Sokağa otobüs seferleri yıllar sonra sununda başladı.

Malatya’da Çamurlu Mahallesi’ne bağlı bulunan Venk Sokağı’na yıllardır toplu ulaşım aracı verilmesi için çabalar gösteriliyor. Özel araçla veya yayan olarak yapılan ulaşım, sonunda çözüme kavuştu.

1Ç ÇÖŞNÜK – İSTASYON SEFERİ

Venk Sokak’ta Özel Halk Otobüsleri ile hizmet verilmeye başlandı. Sokağa günde 4 defa sefer yapılacak. MOTAŞ’ın sefer Venk’e sefer saatleri ise şu şekilde:

07.30 Venk

13.00 Venk

16.10 Venk

18.00 Venk

Seferler Çöşnük ve İstasyon arasını kapsıyor.

Öte yandan Venk Sokak sakinleri de bu gelişmeden memnun olduklarını ifade ettiler.