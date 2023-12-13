Şırnak'ta tepki çeken harekete Valilik'ten açıklama

Şırnak Valiliği, Silopi Kaymakamlığı önünde Kur’an-ı Kerim yırtma girişiminde bulunan şahsın 12 ayrı suç kaydı olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada,
"Bugün saat 15.00 sıralarında Silopi Kaymakamlığı önünde İ.B. adlı şahıs tarafından kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerime yırtma girişiminde bulunmuş olup ilgili kişi kaymakamlık girişindeki nöbetçi polisler tarafından müdahale edilerek engellenmiştir. Olayı ve şahsı protesto etmek amacıyla kaymakamlık önünde toplanan çok sayıda vatandaş, bir süre sonra olaysız olarak dağılmıştır. İlgili şahıs gözaltına alınarak adli ve idari tahkikata başlanmıştır"
denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.