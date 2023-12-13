Yaz saati uygulaması devam edecek mi?

Son günlerde gündeme gelen ve öğrenci velilerinin sabahın çok erken saatlerinde çektiği videolarla binlerce paylaşıma konu olan yaz saati uygulamasının iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya son noktayı koydu.
Yaz saati uygulamasına ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,
“Yaz saati uygulaması devam edecek”
dedi.
TBMM Genel Kurulunda 2024 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevaplayan Bakan Bayraktar, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı olacağını belirterek, kış saatine geçilmeyeceğini söyledi.
Bayraktar,
“20 Kasım 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir protokol kapsamında yaz saati uygulamasının enerji verimliliğine etkisini araştırmışız. Bu raporda çok dikkat çekici bir ifade var. Yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanması enerji planlaması, iktisadi kazanç, sosyolojik ve psikolojik anlamda daha doğru olacaktır”
sözlerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.