13 Ara 2023 - 22:53 - Yaşam

Yaz saati uygulaması devam edecek mi?

Son günlerde gündeme gelen ve öğrenci velilerinin sabahın çok erken saatlerinde çektiği videolarla binlerce paylaşıma konu olan yaz saati uygulamasının iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya son noktayı koydu.