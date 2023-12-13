Fırsatçının hakkından TOKİ konutları geldi Şimdi onlar düşünsün

Malatya’da konut ve kira fiyatlarındaki artış vatandaşları kara kara düşündürürken, TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının teslim aşamasına gelmesi yüzleri güldürmeye başladı. Uzmanlara göre, TOKİ konutlarının teslim edilmesiyle birlikte hem konut fiyatları hem de kira fiyatları düşecek. Nitekim insanlar zaten artık kiralık veya satılık ev bile aramayı bıraktı.

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, Malatya’da konut ve kira fiyatlarındaki artışın sebebini BUSABAH Medya’ya açıklayarak, TOKİ konutlarının hızlandırılmasıyla fiyatların da düşeceğini belirtti.

FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Şubat depremlerinden sonra halihazırda olan konutlara vatandaşların güvenmediğini söyleyen Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül,

“6 Şubat depreminden sonra ilimizde büyük bir travma yaşandı. Emlak sektörü bu tramvayı halen kaldıramadı. Durgunluk devam etmektedir. Depremden sonra yani Haziran-Temmuz ayında kiraların tavan yaptığı gözlenmekteydi. Bunun sebebi de tayin dönemi olmasından dolayı dışarıdan gelen memurlar ev bulmada sıkıntı yaşadıkları için kiralar 17 binden 25 bine kadar çıktığını gördük. Fakat son 2 ile 2,5 aydır bu kiraların yavaş yavaş geriye doğru geldiğini görüyoruz. Örneğin Haziran-Temmuz ayında 10 binden aşağı kiralık daire yokken, bugün 6-7 bin liraya kadar kiralık daire bulmak mümkün. Bunun sebeplerinden biri vatandaşlarımızın TOKİ'nin evlerinin yapılmasını beklemesidir. TOKİ ev yapacak diye birçok vatandaş konteynerde ikametgâh etmeye devam etmektedirler”

şeklinde konuştu.

“VATANDAŞ KİME GÜVENECEĞİNİ BİLMİYOR”

Hasarlı yapılardaki çelişkili duruma değinen Özgül,

“İkinci sebep de bildiğiniz gibi vatandaşlarımızın kafası karıştı. Yani dairelerin ağır hasardan orta hasarlıya döndürülmesi, orta hasardan az hasarlıya çevrilmesi, tekrar az hasarların orta hasarlıya döndürülmesi yani raporlarda değişik olması sebebiyle vatandaşlarda bir korku algısı oluştu. Çünkü vatandaş kime güveneceğini bilmiyor. Kamuoyunda böyle bir kargaşa olunca vatandaşlarında kafası karıştı. Bu yüzden vatandaş hâlihazırdaki binaların hiçbirine güvenmemektedir. Kirayı da tercih etmemektedir. Malatya'da şu anda ilan portallarına baktığımızda bin 800- bin 900 civarı kiralık ev, kiracı bekliyor. Fakat vatandaşlar bu güvensizlik algısından dolayı kiralara, dairelere girmemeye özen gösterdiler. Konteynerlerde yaşamaktadırlar”

ifadelerini kullandı.

“TOKİ'NİN BU KONUTLARI YAPMASINI BEKLİYORLAR”

Her ay en az 4 bin kadar konutun teslim edilmesi gerektiğini söyleyen Özgül,

“TOKİ'nin bu ay içinde yaklaşık 4 bin konut teslim edeceği kamuoyunda biliniyor. Fakat bu yeterli değil. Her ay yaklaşık 4 bin tane teslim edilmesi gerekiyor. Çünkü Malatya'da yaklaşık 160 bin ailenin evleri yıkılmış, konteynerlerde kalıyorlar. TOKİ'de hak sahiplerine müracaat etmişler. TOKİ'nin bir an önce bu konutları yapmasını bekliyorlar. İnşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde TOKİ, bu konutları 5-6 yıl içinde hepsini teslim edecektir”

açıklamalarında bulundu.

“HÂLİHAZIRDAKİ KONUTLARA GÜVEN DUYMUYORLAR”

Vatandaşın güven duymadığı, kiralamak istemediği konutlara talep olmayınca kiraların düşeceğini dile getiren Özgül,

“Eğer TOKİ konutları hızlandırılırsa kiraların daha da aşağıya düşeceğini gözlüyoruz. Çünkü 6 Şubat depremlerinden önceki hâlihazırdaki konutları hiçbir vatandaşımız güven duymuyorlar. Vatandaşın güven duymadığı, kiralamak istemediği konutlara talep olmayınca kiralar aşağı düşmeye başlıyor. Örneğin Temmuz ayında bir sitede 15 bin liraya verilen bir daireye bugün 8 bin liraya kiraya verecek kiracı bulamıyor. Bu da bir nebze Malatya'mız için iyi oldu diyebilirim. Daha da düşmesi gerekiyor”

sözlerini kullandı.

“TOKİ KONUTLARI FİYATLARI AŞAĞIYA DÜŞÜRECEK”

Malatya’da kiraların şu anda 7 bin TL civarında olmadı gerektiğinin altını çizen Özgül,

“Malatya ortalamasına göre kiraların 7 bin civarında olması gerekiyor. Çünkü Malatya'mız gerçekten büyük bir yara aldı. Bunun acilen toparlanması için herkesin el birliğiyle bu şehre sahip çıkması gerekiyor. Kısaca TOKİ konutlarının yapımı hem konut fiyatlarında hem de kiranın düşüşünde önemli bir etkiye sahip olacaktır. TOKİ konutlarının yapımı fiyatları daha da aşağıya düşürecektir. 6 Şubat öncesi gibi hem konut fiyatları düşecek hem de kiralar düşecek”

diye konuştu.

“GÜÇLENDİRİLECEK BİNALARA GÜVEN DUYULMAYACAK”

Orta hasarlı binaların güçlendirmemesi gerektiğini belirten Özgül,

“Malatya'mızda yaklaşık 12 bin ile 15 bin arasında orta hasarlı bina tespiti yapılmış. Son günlerde tespiti yapılan 15 bin civarında orta hasarlı binaların bir kısmını vatandaşlar güçlendirmek istiyorlar. Ben burada vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Gelin bu binanızı güçlendirmeyin. Çünkü güçlendirme, bir daha olacak depremi kaldırma olasılığı yoktur. Güçlendirilen binalar Allah korusun olası bir depremde insanlara mezar olacağını görüyoruz. Bu amaçla TOKİ'miz bir genelge yayınladı. Kamuoyuna sundu. Orta hasarlı binaların sahipleri isterlerse TOKİ'nin vereceği konutlarda hak sahibi olacaklar. Vatandaşlarımız bu orta hasarlı binaları güçlendirmekten vazgeçsinler. TOKİ'nin hak sahipliğine müracaat etsinler. Güçlendirilecek binalara güven duyulmayacaktır, eski fiyatları bulamayacaklar. Boşuna masraf etmesinler diye ben belirtmek istiyorum”

diye sözlerini noktaladı.