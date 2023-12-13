Hatay polisi tarafından, hakkında toplam 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenliği ve huzuru sağlamak için aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde yapılan asayiş çalışmasında, iki ayrı hırsızlık suçundan toplam 23 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.K., 10 Aralık tarihinde İskenderun’da yakalandı. Şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.