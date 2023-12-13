- Asayiş

Pompalı tüfekli saldırı: 3 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde İnce Sokak üzerinde meydana geldi.

Pompalı tüfekli saldırı: 3 yaralı mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde İnce Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıda M.T., A.M.Ç ve E.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Silahlı saldırı olayına karıştıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, pompalı tüfekli saldırı, soruşturma, yaralı, gözaltı, Polis, silahlı saldırı

13 Ara 2023 - 20:05 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL