Pompalı tüfekli saldırı: 3 yaralı

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde İnce Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıda M.T., A.M.Ç ve E.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Silahlı saldırı olayına karıştıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı