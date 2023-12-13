Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser olarak değerlendirilen 176 adet sikke, yüzük ve obje ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleşen operasyonda bir şüphelinin aracında yapılan aramada tarihi eser olarak değerlendirilen 176 adet sikke, yüzük ve obje ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı