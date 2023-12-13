Samsun'da KOM polisi tarafından Samsun merkez, Bafra ilçesi, İstanbul ve Bursa illerinde düzenlenen "Kafes" operasyonunda cephaneliği aratmayan silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı desteğiyle Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün sabah "Kafes" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Planlı, "silah ve mühimmat ticareti/kaçakçılığı" suçundan ara yakalamalarda 12 adet tabanca, 70 adet tabanca fişeği, 10 adet uzun namlulu silah fişeği ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Dün sabah Samsun merkez ve Bafra ilçesi ile İstanbul ve Bursa illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 19 adet ruhsatsız tabanca, 221 adet tabanca gövdesi, 6 bin 445 adet namlu, sürgü, mekanizma, yay, mandal, pim, mil, horoz, iğne, çıkarıcı, dan oluşan tabanca parçaları, 104 adet tabanca fişeği, 21 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 196 adet tüfek fişeği, 2 adet kılıç, 2 adet mengene, 3 adet matkap ve çok sayıda matkap ucu, 2 adet taşlama makinesi, 1 adet demir testere, 1 adet el motoru, 23 adet sentetik ecza hapı ve 0,68 gram metamfetamin elde edildi. Ele geçen silahlar adeta cephanelik gibi görüntüyü gözler önüne sürerken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı