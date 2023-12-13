41 saatlik kamera kaydı sonucu yakalandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde arızalanan tırını tamir etmek isteyen sürücüye çarpıp kaçan ve ölümüne neden olan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 gün önce Malatya-Gölbaşı yolunun 8’inci kilometresinde Ali Hızlı (54) yönetimindeki 27 N 8129 plakalı tır arıza yapınca sürücü aracı sağa çekmiş ve aracını tamir etmek istemişti. Tırı tamir etmeye çalışan Ali Hızlı’ya bir başka araç çarpmış ve sürücü olay yerinden kaçmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Hızlı’ya çarpan şahsın yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Gölbaşı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve Besni Olay Yeri İnceleme ekipleri olayı titiz bir şekilde araştırmaya başladı.

Ekipler bölgede bulunan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi ile Plaka Tanıma Sistemlerini incelemeye aldı. Kaza öncesi ve kaza sonrası bölgeden geçen yaklaşık bin adet araç tek tek kontrol edildi. Ekipler aynı zamanda 41 saatlik kamera kaydı da izleyerek Ali Hızlı’ya çarparak ölümüne neden olan araç sürücü Z.D.’yi tespit etti. Z.D., isimli şahıs, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla saklandığı ilçe merkezinde bulunan evinde yapılan operasyon ile yakalandı. Şahıs gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şahıs Gölbaşı Adliyesine sevk edildi. Z.D., isimli şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı