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Korkutan iş yeri yangını

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Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu. Tatvan ilçesinin Hanelmalı köyü sınırlarında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Korkutan iş yeri yangını mask
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Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Tatvan ilçesinin Hanelmalı köyü sınırlarında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde bulunan malzemeler ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bitlis, Tatvan ilçesi, iş yeri, yangın, Hanelmalı köyü

13 Ara 2023 - 19:34 - Asayiş

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