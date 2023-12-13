Çorum’da polis ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-13 Aralık tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalarda 2 bin 286 şahsın GBT kontrolü yapılırken, 8 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tüfek, 32 adet fişek, 2 adet kesici ve delici alet, 149 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uygulamalarda 484 araç kontrol edilirken, 28 araç sürücüsüne toplamda 171 bin 983 TL idari para cezası uygulandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,
“Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir”
ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.