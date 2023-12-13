Diyarbakır dikkat!

Dicle elektrik, Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 07.00-22.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Şirinevler , İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü, Yeşilköy, Fevzi Çakmak bölgelerine,
Yarın 07.00-22.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Fatih, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Kavurmaküpü, Bahçekaşı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Adnan Menderes, Kemaliye, Fatih, Sanayi, Namık Kemal, Fevzi Çakmak, Bagür, Kömürtaş bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Kumçi, Dibektaş, Saray, Pamuklu, Dikyol, Günaşan, Akkoyunlu, Sarıbalta, Örenkuyu, Yabanardı, Gürüz, Ağaçhan, Bulundu, Çukurelma, Değirmenli, Petekkaya, Karataş, Karamusa, Sarıca, Aynalı, Çukur, Tepe, Sine, Kalecik, Kala, Akçörten, Saltepe, Güzel, Dilekpınar, Alakoç, Konuksever, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Gözerek, Bayırbağı, Yiğitler, Armağantaşı, Başarı, Alabuğday, Recep, Keklik, Kırmatepe, Karacaviran, Yayıklı, Bayrak, Konaklı, Şeyhandede, Balıksırtı, Çalıtepe, Yoğun, Bayat, Bircemal, Yaylacık, Güçlütaş, Ceylan, Artuk, Bintaş, Kayagediği, Aşağıtaşmalı, Kartaltaşı, Baykal, Yeşilova, Toplu, Eskibağ, Bademli, İkiçeltik, İstasyon, Bagür, Çayırdere, Pınarkaya, Boğazköy, Yolköprü, Bozyer, Kesentaş, Boncuklu, Otluca, Ortayazı, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeşilköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Yolbulan, Ziyaret, Dağarası, Salihli, Sallar, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü bölgelerine,
Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Tokluca, 5 Nisan bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı güzelköy, başhan, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Kayayolu, Eryolu bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Ambar, Sarıtoprak, Yenice, Bozçalı, Sanayi, Kamberli, Kurudere, Tepe, Aygeçti, Şahintepe, Kopmaz, Ahmetli, Karacık, Köprüköy, Yukarısalat, Sarıköy, Arapkent, Aşağıoba, Kavuşak, Eymir, Aluç, Arıkgöl bölgelerine,
Yarın 12.00-16.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Göksu, Türkmenhacı, Aralık, Obalı, Köseli bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Kumçi, Dibektaş, Saray, Pamuklu, Dikyol, Günaşan, Akkoyunlu, Sarıbalta, Örenkuyu, Yabanardı, Gürüz, Ağaçhan, Bulundu, Çukurelma, Değirmenli, Petekkaya, Karataş, Karamusa, Sarıca, Aynalı, Çukur, Tepe, Sine, Kalecik, Kala, Akçörten, Saltepe, Güzel, Dilekpınar, Alakoç, Konuksever, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Gözerek, Bayırbağı, Yiğitler, Armağantaşı, Başarı, Alabuğday, Recep, Keklik, Kırmatepe, Karacaviran, Yayıklı, Bayrak, Konaklı, Şeyhandede, Balıksırtı, Çalıtepe, Yoğun, Bayat, Bircemal, Yaylacık, Güçlütaş, Ceylan, Artuk, Bintaş, Kayagediği, Aşağıtaşmalı, Kartaltaşı, Baykal, Yeşilova, Toplu, Eskibağ, Bademli, İkiçeltik bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Karacadağ, Leblebitaş, Yeşiltaş, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Harabe, Halıören, Gümüştaş, İnanöz, Çatmadal, Düğrük bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çünğüş ilçesine bağlı Yenice, Gökçepelit, Akbaşak, Güneydere, Aktaş, Koçören, Deveboynu bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı 15 Temmuz bölgesine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Serenköy, Çukurköy bölgelerine,
Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı, Kaledibi, Topçular, Akçayurt bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Uzunargıt bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Fırat, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Fabrika, Üçkuyu, Diclekent, Seyrantepe Sanayi, Fabrika bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik bölgesine,
Yarın 08.30-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Ağaçgeçit, Topyolu, Batıçanakçı, Tokluca, Çiftlik, Tellikaya, Sarıdallı, Yeşildallı, Pınaroğlu, Tavşantepe, Buçuktepe, Uzunbahçe, Yukarı Mollaali, Batıkarakoç, Özdemir, Bağıvar, Karpuzlu, Çarıklı, Boğazören, Kuyuluhöyük, Yarımkaş, Çeltikaltı, Kazıktepe, Alabaş, Ayveri, Yıllarca, Halkapınar bölgelerine,
Yarın 09.30-20.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Barış, Yolboyu Pirinçlik, Talaytepe, Gömmetaş, Çiftlik, Bağcılar bölgelerine,
Yarın 09.10-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Fırat, Mezopotamya, Peyas bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Fırat, Mezopotamya, Peyas, Meşeler, Çayırlı, Ziyaret, Nefirtaş, Kavaklıbağ, Küçükakören, Dumrul, Alcık, Doğanlı, Sapanca, Büyükakören, Özekli bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Yayvan, Yazıköy, Şaklat bölgelerine
Yarın 08.30-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Yayvan, Bahçe, Terdöken, Elhuvan, Gedikalan, Koçbaba, Topalan, İşkar, Cami, Dadaş, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, İncekavak, Ormankaya, Hürriyet, Sarıerik, Meşebağları, Sarıçanak, Varınca, Kavaklıboğaz, Kulaçtepe, Ülgen, Reşik, Kırmataş, Uzunargıt, Kırkkaşık, Gözlü, Arkbaşı, Ambar, Yazıköy, Çaytepe, Şaklat, Gökçen, Yenişehir, Kaya, Şeyh Şerafettin, Hacı Reşit, Eyüpler, Şerifoğulları, Kokulupınar, Çakmaklı, Tepecik, Bozyer, Bozbağlar, Günalan, Suçıktı, Çayırlı, Oyuklu, Kabakaya, Ziyaret, Nefirtaş, Kavaklıbağ, Küçükakören, Doğanlı, Büyükakören, Karpuztepe, Özekli, Eryolu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Yeşilköy, Güleç, Dolun, Akbulak, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağıllı, Karpuzlu, Temran, Demirli, Güllük, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı, Baloğlu bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Karpuzlu, Yorulmaz, Baharlar, Gürbeyli, Müminağa, Yeşilburç, Çarşı, Kılıçlı, Damar, Kıyı, Yenişehir, Türeli, Yünlüce, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Zümrüt, Güldiken, Yaprak, Sığınak, Dallıca, Budak, Kıpçak, Üçdamlar, Çıralı, Dolapdere bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Başbuğ, Karaorman, Kayahan, Ünal, Yayık, Yüksek, Taşpınar, Mescit bölgelerine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Başbuğ, Ünal, Yayık, Babakaya, Boyunlu, Gürpınar, Altınkum, Kumgölü, Ormandışı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Küçükakören bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Ziya Gökalp bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Erimli, Kardeşler,Yukarıkılıçtaşı, , Şehitlik, Yenişehir bölgelerine,
Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Çaytepe, Soğanlı, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Küçükakören, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Dervişhasan, Sapanca, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Karacaören, Fidanlar, Güvendere, Sancar, Tanışık, Dökmetaş, Sivritepe bölgelerine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, | Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler bölgelerine elektrik enerjisi verilmeyecek."
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.