Malatya’nın bir mahallesine mesire alanı bir mahallesine yeni yerleşim yeri yapılacak

Söğüt Mahallesi’nde mevcut yerleşim alanının nüfusa yeterli olmaması sebebiyle yeni yerleşim alanı belirlenmesi meclis kararıyla kabul edildi. Çamurlu Mahallesi’ne de yeni bir mesire alanı yapılması kararlaştırıldı.

ÇAMURLU MAHALLESİ’NE YENİ MESİRE ALANI

Malatya’nın Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi’nde bulunan 181 nolu parselin "Mesire Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin kararıyla "Gürültü, Görüntü ve Çevre Kirliliğine Sebep Olacak Toplu Etkinlik (düğün, nişan, mevlid vb.) Yapılmayacaktır." koşulu ile onaylandı. Buna göre, imar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artış tespitinin tapu kütüğüne şerh edilmesi ve değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatının düzenlenmemesi bu yasa kapsamındaki uygulama imar planı kesinleşmesi ile birlikte ilçe belediyesince yürütülmesi kaydıyla komisyonca uygun görülerek meclis oy birliğiyle kabul edildi.

SÖĞÜTLÜ MAHALLESİ’NE YENİ YERLEŞİM ALANI AÇILACAK

Gündemin 4. Maddesi olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna göre, Malatya’nın Hekimhan ilçesi Söğüt Mahallesi’nde mevcut yerleşim alanının nüfusa yeterli olmaması sebebiyle yeni yerleşim alanı belirlenmesi amacıyla Malatya ili Hekimhan ilçesi Söğüt Mahallesi 103 ada 271 numaralı mera parselinin İl Mera Komisyonundan gerekli izinlerin alınması amacıyla komisyona havale edildi. Tahsis amacı değişikliği işlemlerinin başlatılması, tahsis amacı değişikliği işlemi tamamlandıktan sonra hak sahipliğinin belirlenmesi aşamasında ilgili mahalle sakinlerinin hak sahibi olacağı tedbirlerin alınması şartıyla komisyonca uygun görülerek meclis kararıyla kabul edildi.