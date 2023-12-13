Darende, Battalgazi ve Hekimhan’a evet, Yeşilyurt’ta ret

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Aydoğan Başkanlığı’nda bugün saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, meclis gündem maddelerinin görüşüldü.

Gündem maddeleri arasında bulunan imar ilgili maddeler şu şekilde:

Gündemin 2. maddesi olan Malatya’nın Darende ilçesi Göllüce Mahallesi’de kontrollü ve düzenli yapılaşmanın sağlanması amacıyla imar ve bayındırlık komisyonu raporu komisyon tarafından uygun görülerek meclis kararıyla kabul edildi.

ÇAMURLU MAHALLESİ’NE YENİ MESİRE ALANI

Malatya’nın Battalgazi ilçesi, Çamurlu Mahallesi’nde bulunan 181 nolu parselin "Mesire Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin kararıyla "Gürültü, Görüntü ve Çevre Kirliliğine Sebep Olacak Toplu Etkinlik (düğün, nişan, mevlid vb.) Yapılmayacaktır." koşulu ile onaylandı. Buna göre, imar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artış tespitinin tapu kütüğüne şerh edilmesi ve değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatının düzenlenmemesi bu yasa kapsamındaki uygulama imar planı kesinleşmesi ile birlikte ilçe belediyesince yürütülmesi kaydıyla komisyonca uygun görülerek meclis oy birliğiyle kabul edildi.

SÖĞÜTLÜ MAHALLESİ’NE YENİ YERLEŞİM ALANI AÇILACAK

Gündemin 4. Maddesi olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna göre, Malatya’nın Hekimhan ilçesi Söğüt Mahallesi’nde mevcut yerleşim alanının nüfusa yeterli olmaması sebebiyle yeni yerleşim alanı belirlenmesi amacıyla Malatya ili Hekimhan ilçesi Söğüt Mahallesi 103 ada 271 numaralı mera parselinin İl Mera Komisyonundan gerekli izinlerin alınması amacıyla komisyona havale edildi. Tahsis amacı değişikliği işlemlerinin başlatılması, tahsis amacı değişikliği işlemi tamamlandıktan sonra hak sahipliğinin belirlenmesi aşamasında ilgili mahalle sakinlerinin hak sahibi olacağı tedbirlerin alınması şartıyla komisyonca uygun görülerek meclis kararıyla kabul edildi.

KONUT ALANININ TİCARET ALANI OLARAK KULLANILMASI REDDEDİLDİ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi, Topsöğüt ve Turgut Özal Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 160 ada 7 numaralı parsel, "Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı" olarak planlı olup alanın "Ticaret Alanı" olarak düzenlenmesini içeren Nazım İmar Planı Değişikliği; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi -(1) "İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır" ifadesine uygun olmadığından komisyon kararıyla reddedildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı II. Birleşiminin ise 15 Aralık 2023 Cuma günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.