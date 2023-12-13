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17 yıllık hasret sona erdi

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Gaziantep’ten Diyarbakır’a tedavi için gelen 17 yıllık evli çift, aldıkları tedaviler sonucu ilk defa bebeklerinin kalp atışını duydu.
17 yıllık hasret sona erdi mask
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Gaziantep’te yaşayan Nigar-Ahmet Özcan çifti, doğal yollardan çocuk sahibi olamayınca tedaviler almaya başladı. Nigar Özcan (39), İstanbul ve Gaziantep’te aldığı tedaviler sonuçsuz kalınca, tavsiye üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Çoksüer, ileri derece yumurta rezervi düşük olan hastaya PRP ve akupunktur tedavileri uyguladı.

Nigar Özcan, daha önce farklı merkezlerde tüp bebek denemeleri olduğunu ve negatif sonuçlar aldığını söyledi.

Tavsiye üzerine Çoksüer’e geldiklerini belirten Özcan, “Burada çok memnun kaldık, herkes gayet ilgilendi. Bugün kalp atışlarını duyduk. Rabbim herkese bu duyguyu nasip etsin” dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Tüp bebek, Prof. Dr. Hakan Çoksüer, diyarbakır

13 Ara 2023 - 15:19 Diyarbakir- Bölge

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