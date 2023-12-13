O ilde korkunç kaza

Merkez Yenişehir ilçesi Huzurevleri Mahallesi Doktor Sıtkı Göral Caddesi’nde ismi öğrenilemeyen kadın, marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada sokaktan çıkan Ş.K. kontrolündeki 21 BG 487 plakalı kamyon, kadına çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı