60 bin metrekare alanda 2 bine yakın konut ve işyeri!

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde belirlenen rezerv alanlarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca konut ve işyeri yapımı sürüyor. Kentin siluetini güzelleştirecek, ticari hayatı canlandıracak, şehirleri eski güzelliğine kavuşturacak ‘kent meydanları’ projesi içerisinde yerinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Adıyaman’da 60 bin metrekare alanın dahil edildiği rezerv alanda şuan için 67 bin metrekare inşaat alanı yer alıyor. Adıyaman’da 2 bine yakın konut ve işyeri Bakanlık tarafından yapılarak, hak sahiplerine teslim edilecek. Hak sahipleri ise 2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz bir şekilde geri ödeme yapacak.

Adıyaman’da ‘yerinde dönüşüm’ çerçevesinde ise 21 bin başvuru olduğu ve bunlar içerisinde 100’e yakının projesini teslim ettiği öğrenildi.

“KOMŞULARIYLA YİNE KOMŞU OLACAKLAR”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, Adıyaman’da kent meydanları oluşturduklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde yürütülen bu proje ile Adıyaman’ın Kent meydanları oluşturuluyor. Vatandaşların deprem öncesinde bulundukları yerlerde, bulundukları muhitlerde, eski komşularıyla bir arada bulunmaları için Bakanlığımız 60 bin metrekarede, Atatürk bulvarı üzerinde rezerv alanları oluşturarak kent meydanları yapmayı planladı. Bu alanlarla ilgili inşa faaliyetleri de hızlı bir şekilde yürüyor. Bu alanlarda yaklaşık 2 bin konut, işyeri, bağımsız bölüm inşa ediliyor. Vatandaşlarda bu süreçten çok memnunlar. En azından hızlı bir şekilde de yapılaşmalar devam ediyor. Vatandaşların bağımsız bölümüne bağımsız bölüm verilecek. 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sabit bir şekilde, faizsiz bir şekilde ödeme işlemi gerçekleştirilecek. Adıyaman’da yaklaşık olarak 21 bin yerinde dönüşüm müracaatı oldu. Yerinde dönüşüme Adıyaman’da gerçekten de çok ciddi sayıda müracaat oldu. Adıyaman’da 100’e yakın yerinde dönüşüm projesi var. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yerinde dönüşüm projesiyle kendi evlerini de yapmaya gayret gösteriyor” dedi.

İşyeri depremde yıkılan ve rezerv alanda hak sahibi olan İpek Özdemir ise açıklamasında, “Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Bizler o depremi yaşadıktan sonra bir daha hiçbir şey düzelmez diye düşündük. Burada komşularımız, apartmanda herkes nasıl yaptırabiliriz kaygısı içerisindeydik. Anlaşmazlıklar olur, herkes birbiriyle anlaşamayabilir derken, burasının pilot bölge seçildiğini ve yapıp teslim edeceklerini söylediklerinde çok mutlu olduk. Bu bizim için bulunmaz bir şey” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı