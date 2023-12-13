ÇKS’de son gün 2 Ocak

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, ÇKS yönetmeliği hükümleri gereği ÇKS'ye kayıt olmak isteyen üreticilerin müracaatlarının her yıl 1 Eylül tarihinde başlayıp 31 Aralık tarihinde sona erdiğini hatırlattı. Kılıç, bu yıl 31 Aralık tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile müracaatların 2 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldığını ve çiftçilerin herhangi bir problem ve yoğunluk yaşamamaları için müracaatlarını en kısa sürede il ve ilçe müdürlüklerine yapmaları gerektiğini söyledi. Kılıç, ''26 Kasım tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ÇKS yapılan değişiklik 2023 üretim sezonunda başlamak üzere, çiftçilerimizin fiilen üretim yaptıkları ve arazi sahibi vefat etmiş olup intikal yapılmayan ve ÇKS kaydı yapılamayan araziler, bundan sonra taahhütname EK-5 belgesi ile ÇKS kaydı yapılabilecek ve destekleme ödemelerini alabileceklerdir. Bunun için üreticilerimizin fiilen üretim yaptıkları arazi hissedarları ile anlaşmaları ve üretim yapan şahsın ÇKS kayıt yapmasına itiraz etmemeleri gerekmektedir. Taahhütname 5 belgesi ile ÇKS'ye kayıt olan araziler kayıt yapıldıktan sonra ilgili köylerde askıya çıkarılacak ve bu parseller için herhangi bir itiraz olması halinde tüm parsellerin sistem kayıtları silinecek'' dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı