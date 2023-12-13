Komşuda facia gibi kaza

Kaza, Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B. idaresindeki 23 EV 731 plakalı kamyon ile M.Ö. idaresindeki 23 FZ 362 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada 2 sürücü de ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan M.Ö. ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.