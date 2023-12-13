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Komşuda facia gibi kaza

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 Elazığ’da iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Kaza nedeni ile araçta sıkışan sürücü, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Komşuda facia gibi kaza mask
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Kaza, Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B. idaresindeki 23 EV 731 plakalı kamyon ile M.Ö. idaresindeki 23 FZ 362 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada 2 sürücü de ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan M.Ö. ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# trafik kazası, Elazığ, elazığ trafik kazası

13 Ara 2023 - 15:00 Elaziğ- Bölge

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